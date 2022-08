Daskann nur mit Oppositionellen aufgebaut werden, die heute im Exil leben, meint in der, keinesfalls sollte sich der Westen - wie nach dem Ende der Sowjetunion - auf diedes abgehalfterten Regimes einlassen: "Egal, was diese Leute sagen oder welche Entscheidungen sie treffen, am Ende werden sie selbst die Reformen verhindern, die am dringendsten notwendig sind. Nur diejenigen, die konsequent undhaben, können das fehlerhafte System durchbrechen und es mitsamt seinem Fundament gnadenlos zerstören. Es gibt keinen Grund, maximalistisch zu sein; ohne erfahrene Manager*innen, Bürokrat*innen und sogar Polizist*innen kann kaum ein Regime auskommen. Doch die Erfahrung des gescheiterten postsowjetischen Übergangs in Russland lehrt nur eines: Die höchsten Positionen in Politik, Justiz und Verwaltung eines Landes, das einen echten Wandel braucht, sollten auf keinen Fall mit Personen besetzt werden, die aus der alten Elite stammen undin ihren Ämternhaben."Russland werde durch diezusammengehalten, fürchtet Nikolai Klimeniouk in der, einsei es nicht. Das erkennt er auch an der Empörung, mit der Russinnen und Russen auf die Forderung reagieren, ihnenmehr für die EU auszustellen: "Man werde, so der Tenor der Klagen, kollektiv für etwas bestraft, was man nicht getan habe. Dies sei purer Faschismus, man werde behandelt wie die Juden im Nationalsozialismus. Diese renitente Weigerung, sich zum eigenen Staat zu bekennen und die Konsequenzen für dessen Verbrechen zu akzeptieren, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass sich sehr viele Staatsangehörige Russlands gar, zumindest nicht in dem Sinne, wie es die Europäer tun."Bis Anfang des Jahres konnte Moskau den Krieg im Donbass dazu nutzen, die Ukraine schreibt in derJuri Konkewitsch, davon kann keine Rede mehr sein. Das Verhältnis zu Russland ist in der gesamten Gesellschaft ebenso geklärt wie das zu EU und Nato: "Innerhalb eines Jahres sind zwar die wichtigsten altbekannten Probleme verschwunden, dafür jedochin der Gesellschaft aufgetaucht:; jemand ist aus der Heimatstadt geflohen oder dort geblieben; jemand hat die Ukraine verlassen oder nicht."