In der hatte der russischsprachige ukrainische Schriftsteller vor kurzem erklärt, dass er und sprechen wolle ( unser Resümee ). In der antwortet ihm heute der ukrainische Schriftsteller , warum er - auch wenn er sich weder für Russland, noch dessen Kultur interessiert - weiterhin auf Russisch schreiben wird: "Will Rafejenko die russische Sprache bestrafen? Die russischsprachigen Leser? Die Bevölkerung Russlands? Russland? Oder ist das ein Versuch, sich selbst dafür zu bestrafen dafür, dass er nicht schon vor den Ereignissen von 2013/2014 ukrainischsprachig war? ... und ist Teil eines Phänomens, das Russophonie heißt." Und "ein einsprachiger Staat wird die Ukraine nie sein. Die ukrainische Gesellschaft wird nach dem Krieg zu ihrer zurückfinden müssen." Wenn Jean-Pierre Thibaudat in seinem Blog auf der Website des französischen Magazins in einer neunteiligen Serie davon erzählt, wie er in den Besitz der gekommen ist, die auf dem französischen Büchermarkt gerade ausgewertet werden, dann liest das -Kritiker Marc Zitzmann mit roten Ohren vor Spannung. Unter anderem deckt Thibaudat - in Absprache mit dessen Erben - endlich den Namen desjenigen auf, der das Konvolut so lange bei sich hatte und sich ausbedingte, dass die Manuskripte erst nach dem Ableben von Célines Witwe restituiert werden sollten: , "Résistant der ersten Stunde, Gaullist mit sozialer Ader, Staatssekretär in der letzten Regierung Pompidou. ... Laut Thibaudat hatte der Widerständler Morandat die Kiste in Célines requirierter Wohnung gefunden, als diese ihm zugeteilt wurde." Als Céline aus seinem Exil zurückkehrte, "soll ihm Morandat brieflich die Rückgabe der eingelagerten Möbel angeboten haben - und auch jene der Manuskripte." Doch "Céline habe rundheraus abgelehnt, die Zahlung der Lagerkosten verweigert und Morandat einen '' geschimpft." Am Sonntag um 18.30 Uhr findet im Berliner Ensemble eine für den von einem islamistischen Attentäter schwer verletzten statt, meldet die. Lesen werden unter anderen Deniz Yücel, Eva Menasse, Günter Wallraff, Sven Regener, Can Dündar und Thea Dorn. Weitere Artikel: Gustav Seibt hat für die die Waldhütte am Rande einer Brandenburger Ortschaft besucht, in der der 2020 gestorbene Schriftsteller gelebt hat - und dies von 1968 bis 1986 gar ohne Strom. In der setzt der Schriftsteller sein Kriegstagebuch aus fort. Und Bernd Noack erdichtet sich ein Gespräch mit, darüber, dass dessen "Faust" von den bayerischen Lehrplänen geflogen ist. Die Schriftstellerin erinnert sich in der an ihre schlimmste Lesung. Außerdem verrät der Schriftsteller der, was er gerade liest - nämlich "Zusammenkunft" von