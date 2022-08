Schriftstellerinnen und Schriftsteller halten sich bemerkenswert bedeckt, wasbetrifft, beobachtet Michael Wurmitzer vom. Als Khomeini zum Mord an Rushdie aufrief, war dies noch anders. "Die Angst,zu werden, scheint präsenter als früher. Andererseits: Man mag schwerer Solidarität bekunden, wenn man nicht wie etwa Politikerist." Im spricht Deniz Yücel über eine Solidaritätslesung deutschsprachiger Literaten, die gestern am Berliner Ensemble stattgefunden hat.Ali Sadrzadeh erinnert derweil in deran die politischen Umstände der Fatwa:habe damals den Iran vor allem wieder auf die globalpolitische Tagesordnung setzen wollen. "Es ist eine bleierne Zeit, es herrscht eine allgemeine Enttäuschung über den, Lebensmittel sind rationiert, die internationale Isolation hat die Wirtschaft ruiniert, hinter vorgehaltener Hand verbreiten viele ihre Beobachtungen, wie täglich Leichen von Hingerichteten in Massengräbern verscharrt werden. ... Der alles beherrschende gottähnliche Führer ist wegen seiner Krankheit aus der Öffentlichkeit verschwunden, und unter den Geistlichen herrscht eine gnadenlose Rivalität, wer Khomeini beerben soll. ... Khomeini hat das Buch Rushdies nie gesehen, geschweige denn gelesen," aber nach der Fatwa sind "die Propagandaexperten der Islamischen Republik am Ziel. Die Welt spricht wieder vom. Es kommt zu Straßenprotesten in vielen islamischen Ländern, die ehrwürdige Al Azhar in Kairo, die Regierung in Saudi-Arabien und die Islamische Konferenz melden sich zum Buch zu Wort und verurteilen den Autor."Im setzt Petra Ganglbauer ihre Essayreihe über-)fort. Eine Tendenz, die bereits bei anderen Künsten für Unmut sorgt, bricht sich auch im Literaturbetrieb immer mehr Bahn, beobachtet sie:, von denen der überwältigende Teil schreibender Menschen deutscher Sprache allerdings schlicht abhängig ist.. "Immer noch fokussieren gewisse Verleger, Kritiker, Rezensenten, Veranstalter die Literatur von Autoren; immer noch liegen Manuskripte unbekannter älterer Frauen in Schubladen. Und immer wieder erzählen mir jüngere Kolleginnen von ihren Erfahrungen mit Kritikern, Juroren, Kuratoren oder Lektoren. Den Erzählungen ist zu entnehmen, dass sich die Entscheidungsträger oftmals nicht alleine auf die literarische Qualität konzentrieren, sondern gezielt auch auf das jEinige junge Autorinnen wenden eine, welche über das Literarische hinausreicht, ganz bewusst an."Weitere Artikel: In der berichtet Anna Prizkau von ihrem Treffen mit dem Dichter, der im ukrainischen Lwiw an einem "Wörterbuch des Krieges" arbeitet. Der Schriftsteller setzt hier und dort in dersein Kriegstagebuch aus Charkiw fort. Gespräche mit, die gerade ihren neuen Roman "Boum" promotet, bringen der Standard und die Welt. Julia Encke erzählt in dervon ihrem Ausflug zumin Los Angeles. Tilmann Krause von der legt sich mit"Sonntage im August" an den Strand.Besprochen werden unter anderem neue Lyrikbände vonund NZZ ), der vonherausgegebene Sammelband "Dichterinnen & Denkerinnen. Frauen, die trotzdem geschrieben haben" ( taz ),"Das Wasser des Sees ist niemals süß" ( FAS Comicadaption von' Vernon-Subutex-Romanzyklus ( Jungle World ), der vierte Sammelband ausComicreihe "Die Katze des Rabbiners" ( Standard ), eine Sammlung der Briefe des Widerstandkämpfers Standard ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunterund"Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Gisela Trahms über"uwe sonett":"das warten wartenlassen kommen dochdas funkeln deiner augen beim zu spät..."