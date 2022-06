documenta fifteen, Workshop mit ruangrupa, Künstlerischem Team und lumbung member, Kassel, 2020, Foto: Nicolas Wefers





Allesheute. Und Niklas Maak stellt in dergleich die Hauptfrage: "Ist die Documenta?" Nach einem ersten Rundgang lautet seine Antwort: Nein. Vielleicht lag es überhaupt nur am "" der Documenta-Direktion, dass der Streit darüber so hochgekocht ist: "Journalisten wurde von der Documenta-Leitung allen Ernstes, den Kuratoren Fragen zum BDS und Israel zu stellen.mit dem Verweis auf die zu hohe Komplexität des Themas, das bei einem Kongress mit dem Titel 'We need to talk' in Berlin verhandelt werden sollte. Der wurde dann aber abgesagt. Dafür fand wenig später eine Tagung zum Holocaust und der Neuen Rechten statt, bei dem diezu Israel ausdrücklich nicht das Thema war. Schon davor hatte Documenta-Generaldirektorin [sich schützend vor den BDS gestellt ... Während von Ruangrupa tatsächlichzu hören war, muss man sich fragen, was von einer Generaldirektorin zu halten ist, die Antisemitismus als Nebenprodukt der 'vielfältigen' Ausprägungen von Kunst- und Meinungsfreiheit abhakt, aber bei Diskussionen den Zentralrat der Juden lieber nicht dabeihaben will."Kunst als gemeinschaftlicher Prozess, keine Inszenierung von Künstlerpersönlichkeiten, "das meiste hier ist tatsächlich noch", beobachtet -Kritikerin Sophie Jung. Doch als Besucher bleibt man außen vor, stellt sie fest: "Prozess ist hier die." Dabei hätte sie gern mit einzelnen Künstlern über ihre Werke diskutiert, zum Beispiel mitüber die Frage,seine Kunst eigentlich ist, wenn er "so politisch instrumentalisierbare Bilder macht, wie seine hier ausgestellten Fotocollagen? In die Reproduktionen einer Bauernidylle des Barbizon-Malers Jean-François Millet platziert er die Fotos hoch ausgerüsteter junger Soldaten. Trifft auf dieser Arbeit mit dem Titel 'Guernica Gaza' etwa das israelische Militär auf die unschuldig schlummernden Kleinbauern in Gaza. Wie 1937 die Nazi-deutsche Legion Condor auf die baskische Kleinstadt Guernica? Hier werdenaufgemacht, die kaum mit der Phrase von der 'Freiheit der Kunst' zu legitimieren sind. Im Treppenaufgang: 'Kabul - Graveyard of Empires', Freude über das Scheitern der Demokratie in Afghanistan. Seltsam wie hier vieles postkolonial zusammengemixt wird."Sandra Danicke ( steuerte völlig unbeeindruckt vom Kollektivgedanken Ruangrupas erst mal aufs Naturhistorische Museum zu: "Naturgemäß raunte man sich an den ersten Besichtigungstagen, an denen jeder und jede damit beschäftigt war, sich Orientierung zu verschaffen, vor allem diesen Namen zu:. Die deutsche Filmemacherin ist seit Jahren ein- und ihr Werk, eine Filminstallation mit dem Titel 'Animal Spirits' ist so abgedreht, faszinierend und überfordernd, dass manhinaus geht - auch wenn man den ganzen Quatsch (der natürlich viel mehr ist als bloß Quatsch) nicht so richtig verstanden hat." Danicke gibt dann aber doch noch einen kursorischen Überblick über die ausstellenden Kollektive.In derblickt Stefan Trinks angewidert auf"Harvesters Resting - Jean-François Millet (1850)". Aber dann ist er doch überwältigt von dieser Documenta: "! Eine Woche in Kassel würde nicht ausreichen, um alles zu entdecken. Zu den vertrauten Austragungsorten Fridericianum, Documenta-Halle, Naturkundemuseum und Karlsaue kommen diesmal etliche bislangwie das prächtige Gloria-Kino von 1954 mit der Installation einer gerechteren Topografie der südafrikanischen Kooperation MADEYOULOOK im prächtigen, original erhaltenen Fünfzigerjahre-Ballsaal mit Empore oder ein Bauhaus-Bad hinzu. Klar ist aber auch, dass Ruangrupa diese Erweiterung in die Peripherie ebenfallswissen will: Der alte Kampf zwischen reichem, zumindest repräsentativem Zentrum und abgehängter Peripherie wird durch dieseallein schon durch die Anfahrt über trostlose Straßenschneisen plausibel."Außerdem: In dererliegt Niklas Maak (in einem zweiten Artikel) dem Charme desauf der Documenta, irritierend findet er weniger die Kunst als die Tatsache, dasseiner westliche Ausbeutung kritisierenden Kunstschau gewonnen wurde. In derist Jörg Häntzschel glücklich, dass auf der Documenta vor allem Künstler zu sehen sind, die - wie er - der Kunstzuerkennen, sondern sie als "Bestandteil eines gemeinsamen Kampfes um Leben, Anerkennung, Freiheit" bewerten. Daneben stellt Catrin Lorch "acht der wichtigsten Werke" auf der Documenta vor (in Wirklichkeit sind es acht Künstler oder Künstlerkollektive): The Nest Collective, Hamja Ahsan, Richard Bell, Taring Padi, Cao Minghao & Chen Jianjun, Sada (Regroup) und Tania Brugueras "Instar". In der berichtet Philipp Meier. Lisa Berins besucht für dieden australischen Künstlerin seinem "Tent Embassy".Und noch etwas ganz anderes: In der denkt Brigitte Werneburg darüber nach, ob wir einbrauchen und wenn ja, wo.