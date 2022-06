Kleine triste Welt: "Eine deutsche Partei" von Simon Brückner

Massives Talent: Nicolas Cage als Nicolas Cage

Auf gewisse Weise hat-Kritiker Frédéric Schwilden durchaus Freude an "Eine deutsche Partei",Dokumentarfilm über die, der ohne erhobenen Finger auskommt, auch nicht zum Ziel hat "vorzuführen" oder gar zu enttarnen, also "stocknüchtern" ist, "aber trotzdem saukomisch." Denn "die Partei, die wir da im Film sehen, ist ein Haufen von halbgebildeten Menschen, die angetrieben von Narzissmus und einemeine Schicksalsgemeinschaft bilden". Ähnlich gelagert ist auch"Volksvertreter", der vor wenigen Wochen in die Kinos kam. Nach diesen beiden Filmen dürften "selbst einige AfD-Wähler*innen erkennen, wie armselig, klein und trist die Welt ihrer gewählten Volksvertreter ist", glaubt Gareth Joswig in der-Kritiker Daniel Kothenschulte erblickt in Brückners Film derweil einen späten Nachfahren des "cinéma vérité" wie beispielsweise eines. "Es ist wirklich so wie 1965, als D. A. Pennebaker seinen Klassiker 'Hier Strauß' über den CSU-Politiker drehte: Man wundert sich über. Einmal diskutieren Berliner Abgeordnete, ob sie einen Antrag für eine Verordnung stellen sollen, in jedem Klassenzimmer Grundgesetz und Deutschlandfahne vorzuhalten. 'Warum sollten wir denn in jedem Klassenzimmer ausgerechnet Artikel 1 aufhängen, mit dem Satz 'Die Würde des Menschen ist unantastbar'?', gibt ein AfD-Abgeordneter zu bedenken. ... Schnell finden auch andere Parteifreunde Passagen des Grundgesetzes, die ihnen."Der Film ist "eher ein dokumentarisches Sammelsurium rechtspopulistischer Partei- und Medienarbeit, denn eine stringente Analyse der diskursiven Kraftfelder in der Partei", meint Lukas Foerster im. Als "" fand er ihn aber doch interessant. Beeindruckt hat ihn vor allem eine Begegnung im Film: "Im Rahmen einer Tour durchs EU-Grenzgebiet tritt derin der bosnisch-kroatischen Grenzregion einer Gruppeentgegen, befragt einen von ihnen über seine bisherige Reise und weiß schlichtweg nichts zu entgegnen, wenn sein Gegenüber freundlich und schlüssig darlegt, warum er die Strapazen nicht bereue und keineswegs vorhabe, umzudrehen. Die Szene hat keine unmittelbare Folgen, für den Mann aus Afghanistan ohnehin nicht, aber eben auch nicht für Kimmig, und gerade das macht sie stark. Sichtbar wird in diesem Moment, wohin die diskursiven Verhärtungen im aktuellen politischen Diskurs führen: zur Unfähigkeit, sichzu lassen."





-Komödie "Massive Talent" führt ganz tief ins Spiegellabyrinth der Meta-Ebenen, schreibt Tim Caspar Boehme in der: Nicolas Cage spielt darin Nicolas Cage, dem dann auch noch der jüngere Nicolas Cage (gespielt von Nicolas Cage) entgegen tritt. Reizvoll ist das auch vor dem Hintergrund, dass Cage - sowohl in echt, als auch in diesem Film - viele Jahre so ziemlich jeden Schrottfilm runterkurbeln musste, um seinen Schuldenberg abzubauen. "Cage ist bei alledem. Dass er sich so hinreißend selber spielt, könnte man zugleich als Auskunft über diedes realen Nicolas Cage verstehen. Dem Film schadet das kein bisschen." Und "ein schöner Zug dieses nicht bloß für Nicolas-Cage-Fans unbedingt sehenswerten Films im Film ist die Selbstverständlichkeit, mit der er die anspruchsvollere Filmgeschichte zum solideren Mainstreamkino in Beziehung setzt."Weitere Artikel: Immer höhere Kosten, immer mehr Konkurrenz, und zugleich immer abspenstiger werdende Kunden: Die- oder zumindest Netflix, das anders alsundüber keinerlei zusätzlichen Einnahmequellen verfügt - kommen derzeit gehörig ins Schwitzen, berichtet Wilfried Urbe in der. Bei der DVD-Wiederveröffentlichung vonFernsehfilm "Die Konsequenz" aus dem Jahr 1972 nach dem gleichnamigen autobiografischen Roman vonpacken-Kritiker Tilman Krause unbehagliche Zweifel: Ist der damals als einer der ersten deutschen Filme, die Homosexualität unter Männern sichtbar machten, im Grunde nicht die verkappte Geschichte eines? Mauro Müller schreibt in dereinen Nachruf auf den SchauspielerBesprochen werden"Dark Glasses" ( Perlentaucher ),' "AEIOU" ( Zeit , mehr dazu bereits hier und dort ),TV-Comedian-Blödelparade "Die Geschichte der Menschheit (leicht gekürzt)" (man "riskiert eine Erfahrung von Befremdung", schreibt Bert Rebhandl in der),"Schmetterlinge im Ohr" ( Freitag ),Klassiker "Das Piano", der nun wieder in die Kinos kommt ( Tsp ) undGiallo "Dark Glasses" ( Perlentaucher ).