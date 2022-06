Rosa Bonheur: La Foulaison du blé en Camargue. Bild: Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Marina Abramović: Still aus "The Hero" (2001)

Im Musée des Beaux Arts in Bordeaux wird gerade die Malerinwiederentdeckt, und in derfindet Bettina Wohlfarth besonders bemerkenswert, dass sich diese emanzipierte Tochter aus einer Familie von Saint-Simonisten nicht fürs Possierliche interessierte, sondern für derbes Vieh: "Rosa Bonheur studierte Anatomie in Büchern, ging aber auch in Schlachthöfe, um Volumen undzu begreifen. Dazu ließ sie sich von der Präfektur eine Sondergenehmigung zum Tragen von Hosen ausstellen. 'Es kam mir nie in den Sinn', schrieb sie rückblickend, 'mir meine Freiheit nehmen zu lassen, denn ich wollte meine selbst gesetzte Mission erfüllen - ich wollte immer die Frau aufwerten'. Die finanzielle und geistige Unabhängigkeit von Élisabeth Vigée-Le Brun gehörte zu ihren Vorbildern. So psychologisch meisterhaft wie Le Brun die Adeligen ihrer Zeit porträtierte, so einfühlend und realistisch, dabei sicherlich dem Zeitgenossen Gustave Courbet am nächsten, nahm Bonheur ihre Tier-Modelleins Visier."Noch im Februar erklärtegegenüber demihre Verachtung für NFTs ("Ich sehe da keine gute Idee, keinen großartigen Inhalt. Ich sehe nur, dass alle darüber reden, wie viel Geld man damit machen kann."). Jetzt kündigt sie in der Art News an, ihren Film "Hero" mit der Tezos Blockchain in NFT umzuwandeln: "Wenn man Kunst macht, muss man. Kunst muss nach vorne blicken. Ich habe über das Web3 gelesen und darüber, was die neue Generation in diesem Bereich macht. Das ist zweifelsohne die Zukunft. Ich kann kaum eine E-Mail tippen, und sie sammeln Millionen, um Menschen zu helfen und den Regenwald zu retten. Sie sind Helden. Sie leisten auf ähnliche Weise Pionierarbeit, wie ich in den siebziger Jahren mit meiner Performance-Kunst Grenzen verschoben habe.. Nur sehr wenige Menschen glaubten damals an das, was ich tat."Bei der Debatte um Israel, Antisemitismus und die Documenta sieht die PolitikwissenschaftlerinaufObsessionen und Projektionen auf allen Seiten am Werk, vor allem aber bei den, aus deren Umfeld die Vorwürfe gegen die Documenta und das Kuratoren-Kollektivzuerst kamen: "Es ist alles andere als ein Zufall, dass die Vorwürfe gegen die documenta zunächst aus diesem Teil des antideutschen Spektrums kamen. Dort begann alles mit dem Blogbeitrag des Kasseler 'Bündnis gegen Antisemitismus' (BgA). Um zu verstehen, wofür das BgA steht, reicht ein schneller Blick auf die Webseite. Da sind Kampfjets der israelischen Luftwaffe zu sehen, mit dem Kommentar: 'Du, ich habe letztens einen Essay geschrieben, gegen die Hamas.' 'So? Wie schön!.' Die Faszination für die militärische Stärke Israels geht Hand in Hand mit der vollständigen Identifikation des heutigen Israels mit den NS-Opfern: 'Wer von Israel spricht, thematisiert, ob er will oder nicht, die Massenvernichtung der europäischen Juden', so heißt es in der Selbstdarstellung." Auch das Blog derordnet sie den Antideutschen zu.Weiteres: In der stellt Max Florian Kühlem die Künstlerinvor, die für ihr Projekt "Healing Complex" in der profanierten Kirche St. Bonifatius von Gelsenkirchenveranstaltet. Besprochen werden die große-Retrospektive "Yes" im International Center of Photography in New York ( SZ ) und die erste britische Ausstellung der wunderbaren Straßenfotografinin der MK Gallery in Milton Keynes ( Guardian ).