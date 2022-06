, einst Bürgermeister von Kassel und Ministerpräsident von Hessen, erklärt in einem Beitrag in der, dass diezwar in Deutschland stattfinde, abersei. Deswegen gelten bei ihr auch nicht allein die Regeln deutscher Erinnerungkultur: "Wir haben der Documenta fifteen diese Debatte, die - aus verständlichen Gründen - besonders in Deutschland geführt wird,. Sind wir überhaupt in der Lage und bereit, uns der Documenta Fifteen und ihrem Anliegen zu öffnen? Und noch grundsätzlicher: Alle documenta-Ausstellungen seit derbeanspruchten,zu sein. Sie wurden bestimmt durch die Perspektive und Maßstäbe des globalen Nordens, genauer: seines westlichen Teils. Der globale Süden in all seiner Komplexität blieb Objekt der Betrachtung. Dieses Mal, zum ersten Mal, ist es umgekehrt:, die Perspektive und die Maßstäbe bestimmt ein Kollektiv aus dem globalen Süden. Halten wir das aus? Die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, ob es in Zukunft noch eine globale Documenta in Deutschland geben kann, vielleicht ob es überhaupt weiter ein Forum der globalen Kunstgemeinde geben kann."Völlig anders beurteilt im Interview mit Harry Nutt in derdie Diskussion um. Von Cancel Culture halte er gar nichts, aber er solidarisiert sich mit der Jüdischen Gemeinde, deren Gesprächsangebote von Ruangrupa abgelehnt wurde: "Es geht nicht nur um die Documenta. Mir wurde bewusst, dass der Zentralrat der Juden als Vertretung der Juden in Deutschland seit einiger Zeit die Wahrnehmung macht, dass die Steine auf demumgestellt werden. Die Befürchtung, dass jüdische Menschen in Deutschland ihren Standort verlieren könnten, ist keine ganz neue Entdeckung. Zuletzt scheint sich bei ihnen der Eindruck verdichtet zu haben, dass sie von der kulturellen Elite des Landeswerden." Mehr zur BDS-Thematik heute auch inWeiteres: In der erklärt Kito Nedo die vom französischen Künstlerkuratierte Berlin Biennale aus dessen Ansatz des Reparierens heraus. Ebenfalls in derschreibt Cathrin Kahlweit zum Tod der österreichischen Milliardärin und MäzeninBesprochen werden die Retropektive zur amerikanischen Künstlerinin der Kunsthalle Krems taz ) und die Ausstellung "Splendid White" der Elfenbein-Sammlung vonim Frankfurter Liebighaus ).