Bewegt kommt Sinan Recber imaus der Ausstellung "Love Around the World" im Berliner f³ - freiraum für fotografie , für die das Fotografen-Paarmonogame, queere und polyamoröse Paare, aber auchoder Menschen, dieführen, fotografiert hat. "Mit ihrer Ausstellung haben die Rostuhars die 'Liebe' in ihrer gesamten Spannbreite erkundet: von tragisch, platonisch,bis hin zu toxisch ist fast alles dabei. Eines dieser Porträtfotos zeigt zum Beispiel Nahid (34) und Nazanin (27), ein. In dem Land gilt bis heute die Todesstrafe für Homosexuelle. (…) Dann wiederum gibt es Beziehungen, in der die Liebe nicht einmal über die Lippen der Paare kommt. Wie bei Teuro (92) und Michiko (88) aus. 'Er wohnte in meiner Nähe und sah gut aus, also habe ich seinen Heiratsantrag angenommen', erklärte Michiko. In ihren 67 gemeinsamen Ehejahren sollen sie nie darüber nachgedacht haben, was das eigentlich ist - die Liebe."Unter dem Titel "Collapse and Recovery - Zusammenbruch und Wiederaufbau" hatteeinen Außenposten derplatziert, erinnert Ingo Arend in der, der mit der Kuratorin gesprochen hat: "Was die Zukunft derbetrifft, konstatiert Bakargiev 'keine gute Situation'. Was aus der von ihr 2012 unterstützten Kunstschule für Frauen oder der Pension geworden ist, in der der Arte-Povera-Künstler Alighiero Boetti in den 70er Jahren abstieg, als er in Kabul seine berühmten Weltkarten weben ließ, weiß sie nicht. Bakargiev hatte sie von dem mexikanischen Künstler Mario García Torres renovieren lassen. Ihre Idee, Boettis One Hotel als italienisches Kulturerbe zu schützen, gar als Kunstresidenz zu nutzen, zerschlugen sich."Außerdem: Nachrufe auf den im Alter von 79 Jahren verstorbenen Konzeptkünstlerbringen unter anderem Tagesspiegel monopol und. Im-Gespräch mit Mathias Döpfner erklärt die amerikanische feministische Künstlerin, weshalb sie für ihre weiblichen Akt-Darstellungen sich selbst malte: "Vieleund Theoretikerinnen haben es abgelehnt, sich mit dem weiblichen Akt zu beschäftigen, sie erkannten darin die. Ich war davon überzeugt, dass, wenn ich meinen eigenen Körper benutze, mir niemand etwas vorwerfen kann. Weil es meine Perspektive ist." Ebenfalls in derstreift Boris Pofalla mitdurch Berlin.Besprochen werden die Ausstellung "Family Affairs" der in Berlin lebenden finnischen Künstlerinim Kulturhaus Karlshorst taz ), die Ausstellung ". Pracht und Tod unter dem Vulkan" im Landesmuseum Liechtenstein in Vaduz, die dem Luxus der Stadt nachspürt () und die-Ausstellung im Museum von Roubaix La Piscine ().