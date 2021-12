Sieht cool aus, macht Spaß: Lady Gaga in "House of Gucci"



"Mein Gott, was macht dieser Film Spaß", ruft Perlentaucherin Katrin Doerksen nach Ridley Scotts "House of Gucci" mit Lady Gaga begeistert aus. Wer daran keine Freude hat - selber schuld! "Definitiv ist 'House of Gucci' auch kein Film über eine Modemarke. Von Anfang an geht Scott davon aus, dass wir eh wissen, worum es geht. Wovon erzählt wird, wer die Figuren sind und wohin ihr Weg sie führen wird. Spoiler sind völlig obsolet. Da braucht es keine ausführliche Exposition, die Aufgabe hat schon Gagas viraler Instapost erledigt. Der Sinn des Ganzen ist weniger denn je, was erzählt wird, als vielmehr: der Exzess, die Ereignishaftigkeit, die großen Namen, die dahin geworfenen cues, die zuverlässig Nostalgierezeptoren anfunken, das Potential für Memes, die große Oper." Mehr zum Film schreiben Jenni Zylka (taz), Jens Balzer (ZeitOnline), Jan Küveler (Welt) und Verena Lueken (FAZ).

Den Glaube ans kulturelle Tabu wird man so schnell nicht los: Paul Verhoevens "Benedetta"



André Malberg freut sich im Perlentaucher schon jetzt auf die Reaktionen der "Empörungsbereiten", wenn sie erstmal "Bendetta", Paul Verhoevens schon jetzt skandalumwitterten Film über lesbische Nonnen im 17. Jahrhundert, zu Gesicht bekommen haben, "gibt der Film doch einiges an Material her, das mit eigener Fantasie aufgeladen werden kann". Michael Meyns findet den Film in der taz vielleicht eine Spur zu berechnend und vor seinem mutmaßlich liberalen Publikum auch einfach etwas gratismutig. Angesichts der Skandalwerte drohe jedoch "ein überraschend zeitgemäßer Aspekt der Geschichte übersehen zu werden: der Fanatismus, den eine kaum zu bremsende Plage auslöst, die das Kloster und die es umgebende Stadt erfasst. Die Pest wütet und mit ihr Querdenker und falsche Propheten. Zumindest in dieser Hinsicht hat Paul Verhoeven den Finger am Puls der Zeit." SZ-Kritiker Philipp Stadelmaier sah "einen humorvollen Film über das Fleisch und den Glauben". Für Anina Valle Thiele von der Jungle World markiert dieser Film einen Tiefpunkt im Schaffen Verhoevens.

Ein weiter Weg bis "Toni Erdmann": Peter Simonischek in "Sukkubus"



Georg Tressler erneuerte in den späten Fünfzigern das BRD-Kino, dann stürzte er in den sündigen Morast der Bahnhofskinos. Jetzt liegt sein Querschläger "Sukkubus - Den Teufel im Leib" (Regieassistenz: Christoph Schlingensief!) von 1989 restauriert vor und verdeutlicht als Mischung aus Heimat-, Horror- und düsterem Sexflilm laut Robert Wagner (critic.de) noch einmal eindrucksvoll, "was im deutschen Kino alles möglich gewesen wäre". Tief in den Bergen terrorisiert ein "meist nackter Lustdämon" drei Alm-Kerle "mit Sex und Vernichtungswillen. "Die Natur der Männer scheint sich zu rächen, wie die Natur gegen die Zivilisation zurückschlägt. ... 'Sukkubus' pendelt zwischen der luftigen Weite wunderschöner Alpenlandschaften und der fiebrigen Enge der Berghütte. Zwischen Teufel und Gott. Zwischen Ernst und Jux. Zwischen Apollon und Dionysios", bleibt dabei aber "todernst. Die Schönheit der Alpen wird mit der gleichen Bildgewalt und Stilsicherheit eingefangen wie die Dämonengeschichte mit ihren Verweisen auf die Jämmerlichkeit der Menschen. Gerade weil keine Miene verzogen wird, ist er unfassbar absurd und witzig." Der Film "ist eher Unikum als Meisterwerk, über Strecken aber atmosphärisch sehr stark und schön ungemütlich", muss auch Ekkehard Knörer in der taz angesichts der bizarren Voraussetzungen des Films feststellen: "Es ist die Sorte auf faszinierende Weise anrüchiger Film, an die die 'Edition Deutsche Vita' von Subkultur Entertainment ihre ganze Liebe verschenkt."



Außerdem: Die Agenturen melden, dass die Dokumentarfilmerin Helga Reidemeister gestorben ist. Alec Baldwin behauptet nun, die tödliche Waffe bei den Dreharbeiten zu "Rust" nicht abgedrückt zu haben, melden ebenfalls die Agenturen.



Besprochen werden Bill und Turner Ross' nur vermeintlich dokumentarischer US-Kneipenfilm "Bloody Nose, Empty Pockets" (SZ) und die ARD-Serie "Ein Hauch von Amerika" (FAZ). Außerdem informieren uns die SZ-Kritiker, welche Kinofilme diese Woche sehenswert sind und welche nicht.