Als eine der "besten und seltsamsten" Biennalen seit langem würdigt Niklas Maak in derdie um ein Jahr verschobene, vonkuratierte Architekturbiennale in Venedig , bei der alle Zeichen auf Neustart stehen, etwa im: "Eine, aus der man sich per QR-Code in eine Zukunft beamt, in der alle Anstrengungen, den Planeten zu retten und weniger effizienzgetrieben zu leben und zu wirtschaften, bereits von Erfolg gekrönt wurden und in ein' geführt haben. Statt schüchterner Einerseits-andererseits-Debatten werden aus der imaginären Zukunft eindeutige Antworten geliefert: Man sieht die Digitalministerin von Taiwan, Audrey Tang, umschwirrt von dezentralen Künstlichen Intelligenzen, die wiedurch die Gegend sausen. (…) Der Schriftstellerschrieb das Drehbuch zu einem zauberhaften Kurzfilm, in dem zwei um 2021 geborene Teenager des Jahresin das Jahr ihrer Geburt zurückreisen, durch Venedig wandern und sich wundern, dass früher einfach so mit dem Boden spekuliert werden durfte. Man sieht die Architekten Daniel Schönle und Ferdinand Ludwig, die sich wundern, dass man 2021 noch Häuser baute, die die Natur um jeden Preis draußen halten wollten."Der Titel "How will we live together?" erscheint Laura Weissmüller in deraktueller denn je: "Tatsächlich hat ja unsere international vernetzte, immer weiter in die letzten Naturreservate vordringende Lebensart. Es ist eine Stärke der Biennale, dieses dichtemit Karten und Zeitachsen, mit Satellitenaufnahmen und Videoinstallationen offenzulegen." Aber es geht nicht nur um Zukunftsvisionen: "Etwas wieder zum Leben erwecken will (…) der begehbare Glaskasten, in dem drei wuchtige Erd- undliegen. Wer ihn betritt und etwas nachspürt, wird umfangen von einem lieblichen Duft. Was man da riecht, gibt es nicht mehr, es ist der, einer Pflanze aus Hawaii, diewurde, weil sie Weiden für ihre Rinder brauchten. Der letzte Baum fiel 1912."Außerdem: Ebenfalls in derbesucht Georg Imdahl die von den Künstlernunderrichtete Duisburger Miniaturstadt "Neustadt"