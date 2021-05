Lauern da schon die Kapuzenskelette? Amy Adams in "The Woman in the Window"

Bei-Thriller "The Woman in the Window" fragt sich-Kritiker David Hugendick nach kurzer Zeit, was diese mitundimmerhin ziemlich prominent besetzte "Das Fenster zum Hof"-Variante noch retten könnte: "Vielleicht eineauf Motorrädern,, die sich mit Konfekt bewerfen und dabei Liza Minelli singen, oder die Handlung bräche am besten einfach komplett in der Mitte ab und ginge forthin alsweiter, das allein der Frage folgt: Wie viele zitternde Gesichtsausdrücke hat Amy Adams, um zu beweisen, dass die Lage wirklich sehr dramatisch ist?"-Kritiker David Steinitz kann uns immerhin den zugrunde liegenden Thriller vonsehr empfehlen, von dessen "unheimlicher Stille" im Film allerdings kaum mehr etwas zu spüren sei: "Das ist schade, denn Amy Adams legt als Anna einen richtigenhin."Filmdiskurse und Qualitätsvorstellungen richten sich immer noch vorrangig nach einem kritisiert Julia Pühringer auf: Entsprechend vorsortiert sind die meisten Programme in Kino und Fernsehen. Einen Streamingalgorithmus dagegen kann man immerhin auf die eigenen Vorlieben so trainieren, dass das Unsichtbare etwas mehr in die buchstäbliche Sichtbarkeit tritt: "Es wird derzeit so gerne beklagt, was man nicht mehr sagen darf (gern in Mikros, vor Kameras), was man nicht mehr lesen darf (gern auch in Essay-Länge) oder gemutmaßt, welche Filme man sich denn - angeblich -. ... Die spannende Frage ist nicht: 'Darf man sich etwa Filme von Woody Allen nicht mehr anschauen?' Sondern: Warum haben wir uns auch noch den schlechtesten Film von Woody Allen zweimal angeschaut, einmal im Kino und einmal im Fernsehen oder auf DVD?, die Jane-Campion-Retros, die von Alice Guy-Blaché? Lois Weber? Luise Kolm-Fleck? Die von der Varda? Wann schauen wir ihn uns erwartungsvoll an, 'den Neuen von' der DuVernay, der Zhao, der Schrader, der Rohrwacher, der Bruni Tedeschi, von der Reichardt? Der Unger oder der Derflinger? Der Žbanić, der Krebitz oder von der Kusama?"Außerdem: In derbefasst sich Joachim Käppner mit demim Fernsehen. Besprochen werdendeutsch-israelische Komödie "Kiss Me Kosher" ( Presse ) und die Serie "Run the World" ( FAZ ).