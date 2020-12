Keine Experimente: Ludwig van Beethoven, "wahrscheinlich" heute vor 250 Jahren geboren.

Diekennt heute nur, der morgen vor 250 Jahren getauft wurde, was in Ermangelung eines konkreten Datums als Beethovens Geburtstag gefeiert wird - dass Beethoven heute vor 250 Jahren geboren wurde, sieht Brachmann im Editorial daher als "wahrscheinlich" an. Er würdigt den Komponisten als Streiter für die Kunst, bezweifelt aber, dass Beethoven der großewar, als der er gerne in Anspruch genommen wird. Vor allem aber war Beethoven für Brachmann: Die Experimente seiner Kollegen habe er zwar "verfolgt und zum Teil reflektiert, doch gelegen war ihm daran,, die nachvollziehbar blieben und zur Beteiligung einluden. Das bedeutete, dass er Motive und Verläufe vereinfachen, plastischer gestalten und aus privatbiografischen Kontexten lösen musste. Sein Anliegen war ein diskurspädagogisches:. Da durfte das Experiment kein Selbstzweck sein. 'Immer einfacher werden', schrieb er sich selbst als Mahnung in die Skizzen zur neunten Symphonie."Clemens Haustein sucht in der Sammlungden fürs Beethoven-Spiel am besten geeigneten. Am besten eignet sich, erfährt Haustein vom Sammler, ein Flügel, "dergebaut wurde als zur Entstehungszeit des Werkes üblich, schlägt Melnikov vor. So ließen sich dieabfedern, die der visionäre Komponist seinem jeweiligen Instrument auflastete. Und man habe sich doch nicht zu weit von der materiellen Basis entfernt, von der Beethoven ausging." Hier spielt Melnikov selbst auf seinen historischen Instrumenten:Außerdem aus dem Beethoven-Schwerpunkt der: Malte Boecker dankt dem Geiger, der seinen Starruhm im 19. Jahrhundert in den Dienst des zu verfallen drohendenin Bonn gestellt hat. Insbesonderepflegt Beethovens Musik, weiß Kerstin Holm. Die Frage, ob Beethovenwar, beschäftigt Daniel Deckers. Jan Brachmann ist ins belgischegereist, wo der Name "van Beethoven" herstammt. Andreas Platthaus spricht mit dem Leipziger Gewandhausdirektorüber die Corona-Trübnis, die es verhindert, Beethoven an seinem Ehrentag mit einem Konzert zu ehren. Bernhard Richter und Claudia Spahn schreiben über die Hoffnungen, die Beethoven seinerwegen auf die Medizin gesetzt hat (einen digitalen Band zum Thema haben die beiden Mediziner im übrigen auch veröffentlicht ).Aus anderen Medien: Judith von Sternburg spricht in dermit dem Beethoven-Biografen . Frederik Hanssen blickt für denzurück, was das Beethoven-Jahr 2020 angebracht hat - auf die im Vorfeld vollmundig angekündigte, per Algorithmusmusste man bislang jedenfalls verzichten. Im bespricht Karin Krichmayr' biografischen Comic über Beethoven.Weiteres: Im spricht Katja Schwemmers mit. In der gratuliert Julian Weberzum Erhalt des Beethovenpreises 2020. Besprochen werden die Compilation "Café Exil - New Adventures In European Music 1972-1980" mit Musik, dieinin ihrer Berliner Zeit gehört haben könnten ( Tagesspiegel SZ ), ein neues Album von NZZ ) und ein neues Solo-Album von Welt ).