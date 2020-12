Lena Bopp stellt in derden libanesischen Tänzervor, der den Bauchtanz von seinen erotischen und orientalischen Klischee befreien will: "Auch wenn er geschminkt, mit langen, offenen Locken und oft in enganliegenden Trikots auftritt, geht es in seinem Tanz nicht darum, offensiv sexuelle Reize auszustrahlen. Das Bühnenwesen, in das sich Paulikevitch verwandelt, ist komplexer, natürlich ein sexuelles Wesen, aber auch ein fühlendes, denkendes, politisches, soziales Wesen, ein Kämpfer, ein Opfer von Gewalt in einer Gesellschaft der Tabus. Den Bauchtanz will der Solotänzer befreien, indem erin ein neues Konzept von zeitgenössischem Tanz integriert." Hier eine Kostprobe - und ganz und gar nicht erotisch, wie Paulikevitch dem Priester versicherte:Missmutig hat-Kritiker Manuel Brug aufBerliner "Lohengrin"-Inszenierung verfolgt, bei der ihn besonders Startenorenttäuscht, der berühmterweise vor zwei Jahren sein Bayreuth-Debüt abgesagt hatte: "Gerade das schwebend zarte, auch transzendent unwirkliche Gralssilber ist seine Sache nicht mehr." Hervorragend fand Ulrich Seidler in derdagegenals Elsa von Brabant. Im fühlte sich Ulrich Amling mit Bieitos Inszenierung wie in einem Großraumbüro, "dessen Insassen sich partout nicht ins Homeoffice verabschieden wollen. Gut bekommt ihnen das nicht,wie nervöse Ticks und übersprunghaftes Grimassieren sind unübersehbar."Besprochen werden außerdem eine Wiener "Tosca" mit Standard ) undSplatter-Fantasie "Am Ball" im Wiener Schauspielhaus ( Standard ).