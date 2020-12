Adrian Schräder schmilzt in derdahin beim Hören des gemeinsamen Albums vonund, die ein Liebesalbum in Schweizer Mundart aufgenommen haben ( hier hatten wir schon kuŕz darauf hingewiesen), ziemlich dahin. Die drei "sind, Könner im ganz eigenen Sprachgebrauch, Könner im Rausch,. Sie berauschen sich an der eigenen Kunst. Gerade das, was bei Sophie Hunger spalten mag, diese heilige Absolutheit bis hin zum Narzissmus, das alles Kontrollierende, löst sich hier, in diesem Kontext, wunderschön auf. Die Singenden berühren und berauschen sich gegenseitig. Das 'Ich liebe dich' adressieren sie auch aneinander."Diedrich Diederichsen erinnert in deran den US-Protestsänger, der morgen seinen 80. Geburtstag feiern könnte. Ochs war mitunter auch eine tragische, hin und her gerissene Figur, erfahren wir: Sein "Engagement, das mit kognitiven Dissonanzen nicht umgehen konnte, war sein Dilemma. Er wollte, ganz zu Recht, zwei Dinge zugleich: dieseiner Rock-beeinflussten Posen und dieseiner Yeats verehrenden Polit-Balladen, Dylan und Joan Baez, das Kunstlied und den goldenen Lamé - das alles aber in einem Denk- und vor allem Gefühlsstil, der Wahrheit nur alskannte." Wir hören rein:Weitere Artikel: Valerie Eiseler befasst sich in der FR mit der. Benno Schwinghammer gratuliert in derzum 40. Geburtstag. Jan Feddersen schreibt in der taz einen Nachruf aufBesprochen werden neue Alben von taz ), SZ ) und Tagesspiegel ).In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Viktor Sattler über"Tom's Diner":