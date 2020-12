Einen bewusstseinserweiternden und von Grenzerfahrungen durchsetzten Trip hat Daniel Gerhardt mitauf ein bewusst intimistisches Setting setzenden Konzertfilm "Tripping with Nils Frahm" letztendlich doch nicht erlebt. Aber immerhin ist dem-Kritiker über den Wohlklang-Liebling des Prenzlauer Bergs, diesen " besten Langweiler im erweiterten Popbetrieb" doch einiges klar geworden : "Süßer Schmerz tropft aus seinen Melodien, Aufbau und Wendungen seiner Stücke rufen bewährte Effekte ab. Menschen hören ihn, weil er Wehmut und Spektakelportioniert. Frahm ist nicht der Trip, sondern der Notfallkontakt." Doch sieht Frahms von allerlei aufgetürmten Gerätschaften umsäumte "spannender aus, als sie klingt. Womöglich liegt darin auch ihr Reiz für das Publikum begründet. ... Nüchterner Erkenntnisgewinn nach 90 Minuten Tripping with Nils Frahm:, baut dieser Mann seine Maschinen auf."Diehat Eleonore Bünings Rückschau auf das online nachgereicht . Die Kritikerin, deren eigenes Buch über Beethoven mit etwas Vorlauf zum Jubeljahr erschienen ist, sieht vor allem viel Menschelei am Werk: Es wird ". Egal, wie die Wetterlage auch wird: Siebenhundert zwergengroße Beethoven-Figuren aus Kunststoff, mit denen der Event-Künstlerden Bonner Münsterplatz bevölkert hatte, grinsen jetzt in den Schaufenstern und Vorgärten der stolzen Geburtsstadt um die Wette. Die Stieler-Beethoven-Parodie , welchefür den Titel des-Magazins entworfen hat, blickt nicht erhaben über uns hinweg - sie lächelt unsan, offenherzig, wie unser aller beste Freundin aus dem Shopping-Kanal. ... Und der deutsche Schirmherr des Beethoven-Jahres 2020, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (oder vielmehr: sein Redenschreiber), vernahm in den Anfangstakten der 5. Sinfonie wieder einmal das 'Herzklopfen der Freiheit', obgleich doch hieraus der barocken Figurenlehre herbeizitiert wird, die vor Beethoven schon viele andere verwendet hatten."Dass das mit dem Komponistentitan und den Medien des Jahres 2020 nichts hat werden können, rechnet uns - online nachgereicht - auch Christian Wildhagen in dervor: "Hat man denn allen Ernstes geglaubt, dieser kantige und widerborstige Solitär, der seit gut zweihundert Jahren die Musikgeschichte überstrahlt, ließe sich so mir nichts, dir nichts von derunseres medialen Zeitalters vereinnahmen? Ausgerechnet er, der Unbequeme, der bevorzugt mit überlebten Konventionen brach?"Weitere Artikel: In der-Reihe mit Kulturschaffenden über ihre Lage in der Coronakrise sinniert heute Rammstein-Keyboarder über die Schönheit Berlins in den frühen Morgenstunden und die Routine im Studio. Amira Ben Saoud plaudert immit dem Elekro-Musiker und Krimi-Autor. Andrian Kreye schreibt in dereinen Nachruf auf den Countrymusiker. Einer seiner vielen Nummer-Eins-Hits war dieser hier:Besprochen werden"Songs & Instrumentals" () undAufname "When the Birds Upraise Their Choir" mit einer Komposition von Zeit ).