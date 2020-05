Für eine BBC-Radiodoku (hier zum Nachhören) hat der britisch-indische Musiker Paul Purgas die bislang kaum erforschte Geschichte der indischen elektronischen Musik, wie sie in den Sechzigern und Siebzigern am National Institute of Design betrieben wurde, erkundet. Als Quellenmaterial diente ihm der Zufallsfund einer Kiste mit alten Tonbändern. Für The Quietus hat er darüber gesprochen. Zuweilen erinnerte ihn die Aufbruchstimmung der indischen Musiker und Designer an die ihrer Zeitgenossen in Studios in Köln und London. "In den Jahren nach 1947 gab es dieses Moment von Jawaharlal Nehrus Vision, sich das Land nach seiner Unabhängigkeitserklärung vorzustellen. In den Gesprächen, die wir für diese Dokumentation geführt haben, gab es diese wirklich wunderschöne Szene, diese Idee, dass Indien damals noch träumte, dass man die Möglichkeiten der Vorstellungskraft erahnte, ein utopisches Set an Ideen und Ideologien, das daraus hervorging, Indiens Zeit nach dem Schritt in die Unabhängigkeit zu formen."



In einem Gespräch für The Wire geht Purgas genauer auf die Musik ein, die es auf den Bändern zu hören gibt (ein paar Klangbeispiele bietet der Artikel obendrein). Als Grundlage diente ein Moog-Synthesizer: "Viele der Aufnahmen weisen Klangmanipulationen indischer Rhythmen auf. Die Studenten oder Komponisten brachten im Studio diese Referenzpunkte mit an den Tisch, weil sie sich mit westlicher Musik nicht gut auskannten. Sie hatten indische Musik dabei, das war ihre Art der Schnittstelle mit dem Moog. Aber ein weiterer Aspekt wird deutlich, der weniger mit musikalischen Traditionen zu hat, als vielmehr mit der Umgebung selbst. Viele der Komponisten kamen vom Land, vom Dorf. Es ist daher sehr interessant zu beobachten, dass viele der Aufnahmen zum Beispiel Vögelklänge rekonstruieren - die Idee, die eigene Umwelt durch dieses Instrument zu re-imaginieren. Auf gewisse Weise fühlt sich das für mich sehr indisch an." Auch der Guardian hat mit Purgas gesprochen.



Sehr zufrieden zeigt sich Igor Levit im Tagesspiegel-Gespräch, wenn er auf seinen Zyklus an Corona-Onlinekonzerten zurückblickt: "Ich habe Beethoven und Bach gespielt, aber auch Morton Feldman, Ronald Stevens Monsterwerk 'Passacaglia on DSCH' oder Billy Joel. Mein Traum von einer Musik ohne Hierarchie ist wahr geworden. Die ungeheure Offenheit dafür hat mich sehr bewegt."



Weitere Artikel: Für die Berliner Zeitung unterhält sich Katja Schwemmers mit der finnischen Sängerin Alma. Reiner Wandler stellt in der taz die WG-Band Stay Homas aus Barcelona vor, deren Corona-Songs in Spanien viral gegangen ist. Im Logbuch Suhrkamp reicht der Düsseldorfer Musikologe Rüdiger Esch einen Nachruf auf den (bereits am 21. April gestorbenen) Kraftwerk-Musiker Florian Schneider nach (vorangegangene Nachrufe hier und dort).



Besprochen werden Perfume Genius' neues Album "Set My Heart on Fire Immediately" (Jungle World, Pitchfork), eine Compilation mit Aufnahmen, die Moondog in den Jahren von 1953 bis 1962 aufgenommen hat und den New Yorker Avantgarde-Straßenmusiker "als großen Perkussionisten" zeigen, wie Jens Uthoff in der taz schreibt, das neue Album der Einstürzenden Neubauten (Tagesspiegel, mehr dazu hier und dort), Jon Savages Buch "Sengendes Licht, die Sonne und alles andere" über die Geschichte von Joy Division (Standard), Moses Sumneys Album "Grae" (Berliner Zeitung, Pitchfork) und neue Afropop-Veröffentlichungen, darunter das Debütalbum "Alewa" von Santrofi, das so klingt, als hätte die Band schon zu besten Zeiten Stars wie Fela Kuti und Orlando Julius eingeheizt, wie Jonathan Fischer in der SZ schreibt. Da hören wir gerne rein: