Viel zu unbekannt in Deutschland ist der polnische Nachkriegsautorund das muss sich unbedingt ändern, meint Gerhard Gnauck in der. Unter anderem Tyrmands im Warschau der 50er angesiedelter Roman "Der Böse" war damals ein riesiger Erfolg - zu lesen gibt es da einen lebensmutigen "Kriminalroman mit amourösen Verwicklungen, ein Porträt der Gesellschaft mit schnellen Pingpong-Dialogen" Und was für eindieser Tyrmand geführt hatte: Er war Feuilletonist in den 40ern, ein Bekannter von Marcel Reich-Ranicki, floh als jüdischer Pole vor den Nazis - allerdings! -, gründete später in Warschau einen Jazzclub, ging in die Opposition, migrierte schließlich in die USA, wo er bis zu seinem Tod 1985 in Florida als konservativer Publizist tätig war. Seine Erfahrungen in den 50ern veröffentlichte er in Form eines Tagebuchs erst 1980 und legte damit "ein in seiner Breite kaum übertroffenes Dokument des gesellschaftlichen Lebens der späten Stalinzeit" vor. "Seine Beziehungen und erotischen Erlebnisse schildert der Autor ebenso wie seine gesellschaftliche Stellung. Er ist sich sicher: Als ', der irgendeinen Unsinn über den (im Ostblock unerwünschten) Jazz faselt', sei er für das System und dessen Ideologie."Im spricht Lars von Törne mitüber ihren Comic "Bezimena", der sich mit dem Thema "" aus Täterperspektive beschäftigt. Dazu inspiriert hat sie der Philosophund eine Psychoanalyse nach der Lehre von. "Ich wollte eine erotische Geschichte erzählen, die herausfordernd ist, sexuelle Fantasien und Vergewaltigungsszenen enthält." Doch "dann bekam ich Alpträume, hatte immer mehr Bilder im Kopf, und merkte, dass die Geschichte dochist als anfangs gedacht. Zugleich wollte ich etwas wie in Jean Cocteaus Orpheus-Trilogie erzählen, also, die man auf verschiedene Weise deuten kann. ... Für mich ist die Jung'sche Analyse eine praktische Anwendung überlieferten Wissens. Dabei geht es darum, sich seiner Selbst bewusster zu werden. Ich versuche, das Okkulte loszulösen von schwarzer, zeremonieller Magie, es zu befreien und dahin zu führen, wo es für mich hingehört: in die."Weitere Artikel: Bernd Noack erinnert in der NZZ an das Wiener Café, das im 19. Jahrhundert ein wichtiger Literatentreff war. Die veröffentlicht drei Gedichte vonzur momentanen Lage. Für dieporträtiert Richard Kämmerlings die Schriftstellerin Außerdem bringt dieeine Korrespondenz zwischen der Schriftstellerin und dem Tocotronic- Sänger Besprochen werden unter anderem"1000 Serpentinen Angst" ( SZ ),' Debütroman "Der Wassertänzer" ( Intellectures ),"Das Mädchen mit der Leica" ( taz ),"Die Kartographie der Hölle" ( FR ),Essay "Die Wiederentdeckung des Körpers" ( taz ),"Briefe nach Breslau. Meine Geschichte über drei Generationen" (),"Wer nichts glaubt, schreibt. Essays über Deutschland und die Literatur" () und"Dankbarkeiten" ().