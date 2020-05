Den Samstagabend verbrachte Jens Balzer vonmit dem Zappen zwischen den zwei Ersatzveranstaltungen für den: Das Erste undbuhlten um die Aufmerksamkeit. Vor allem der Überraschungsgast auf überwältigte ihn, denn mit einem Mal stand dasamt Orchester mit ganz großer Geste auf der Bühne und gab "Forever at Home": "Dieser Moment war so groß, weil er am Ende des musikalisch sonst läppischen Reigens soerschien. Und weil man sich als Zuschauer so plötzlich in der Figur des verschmitzten, genialen, verspielten, aber eben auch so einsamen und verletzlichen Sonderlings Schneider wiederzuerkennen meinte. In dem schrulligen Witz, mit dem er seine Isolation von der restlichen Welt ebenso zu überspielen versuchte wie am Schluss mit der großen Geste des romantischen Crooners, brachte erzur Erscheinung, die uns in dieser Krise ergriffen haben."Die, die es Konzertveranstaltern erlauben soll, bereits bezahlte Karten abgesagter Konzerte in Form von Gutscheinen zu kompensieren, "ist vor allem ungerecht, unsozial und unfair", schreibt Berthold Seliger im. Zum einen für die Fans, die "verpflichtet werden, den Konzertveranstaltern einenzu geben", vor allem aber auch für die Musiker, für deren Musik Tickets gelöst wurden und die unter dieser Regelung "erhalten".Weitere Artikel:mögen den Alltag in den letzten Wochen bereichert haben, meint Michael Stallknecht in der- aber als Ersatz für das Konzert vor Ort taugen sie nicht (man kann nur immer wieder ritualmäßig wiederholen: das hat auch nie jemand behauptet!). Für denhat sich Julia Friese umgesehen , wie die Popmusik auf diereagiert, und ist dabei zu der Erkenntnis gekommen, dass Musik, die Mut machen will, "meistensist." Daniel Schieferdecker hat sich für diezum großen Gespräch mitgetroffen. Für die plaudert Petra Schellen mit dem Pianisten. Alexander Grau ( NZZ ) und Benjamin Moldenhauer () erinnern an, den Sänger von, der sich heute vor 40 Jahren das Leben nahm.Besprochen werdenBuch "Sengendes Licht, die Sonne und alles andere" über die Geschichte von Berliner Zeitung ),neues Album mit-Coverversionen ( taz ) und das neue Album der Standard ).