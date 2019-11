In Italien ist vor wenigen Tagen nach einer, wie Maike Albath in derschreibt, sensationell konzertierten Werbeaktion der neue Roman vonin die Buchhandlungen gekommen. "La vita bugiarda degli adulti", wörtlich übersetzt: "Das verlogene Leben der Erwachsenen", handelt neuerlich vom Aufwachsen einer jungen Frau in Neapel, diesmal aber in den achtziger- und neunziger-Jahren. Albath ist nach der Lektüre sehr zufrieden: Ferrante schreibe hier über einen "Emanzipationsprozess, der viel mit derzu tun hat. ... Wie in den anderen Ferrante-Romanen entsteht eine klaustrophobisch-bedrängende Atmosphäre, die in der vielschichtigen Psyche der Figuren ihren Ursprung hat und einen Teil der Faszination ausmacht." Zwar ist im Vergleich zur Neapel-Tetralogie "das Personal überschaubarer, der Rhythmus ruhiger. Die Dialoge sind gewohnt prägnant, und die zweite Hälfte von 'Das verlogene Leben der Erwachsenen' gewinnt dann eine interessante Dynamik, was mit der Ambivalenz Giovannas und demzusammenhängt. Dieses Wilde, das in der Ursprungsfamilie des Vaters offener zutage tritt und eben auch in der Sexualität eine Rolle spielt, istzugleich."Im huldigt der britische Thrillerautor dem Titanen , aber auch seinem Vater. Herron erzählt, wie er mit seinen Eltern 1979 die-Serie "Tinker Tailor Soldier Spy" im Fernsehen sah: "Ich erinnere mich, dass sich in der Eröffnungsszene die Beteiligten zu einem Treffen versammeln. Einer - Bill Haydon, wie sich herausstellte -, betrat den Raum mit einer Tasse Tee in der Hand, und darüber die Untertasse, um nichts zu verschütten. 'Was für eine', sagte mein Vater. 'ich wette, das ist der Verräter.'"An einem großen Gespräch mit, dem allseits gefeierten Wunderkind der US-Literatur , kam in den letzten Monaten kein Feuilleton vorbei. Die liefert heute. Vuong spricht darin unter anderem über die sein Schreiben grundierende Erfahrung, einzu sein: Dies habe ihn "vieles gelehrt. So verwirrend es war, in einem fremden Land aufzuwachsen, so voller Wunder war es doch zugleich. ... Als Erstes wird einem klar, dass Amerika eineist, und eines der Schlüsselelemente, um auf dieser Bühne zu überleben, ist Performance. Du musst dich wie ein Amerikaner aufführen, du musst ihn spielen. Aus dem queeren Blickwinkel hatte ich immer das Gefühl, in Amerika zu leben, heißt,. Du musst Erwartungen erfüllen, den Fortschrittsglauben teilen, was aufreibend ist. Diehat dazu geführt, dass sich Amerikaner, insbesondere Menschen, die in dieses Land eingewandert sind, in der Arbeit zerstören."Weiteres: Jan Küveler berichtet in der Welt vonAuszeichnung mit dem Welt-Literaturpreis. Besprochen werden unter anderem"Drei Kilometer" ( ZeitOnline ),' "Das Mundstück" ( Tagesspiegel ),Krimi "Blutwunder" ( Freitag ),"Liebesbrief an Unbekannt" ( Standard ) und.s "Der eine Sohn" ().