In der-Debatte darüber, wie sich künftig einwieder durchführen lässt, zeigt sich der Konzertveranstalter Burkhard Glashoff einigermaßen verstört darüber, wie achselzuckend die Situation derzeit gehandhabt wird: "Der Eindruck drängt sich auf, dass sich insbesondere in den öffentlich finanzierten Körperschaften ein undifferenziertes Sicherheitsdenken breitmacht und Aufgabe und Funktion der Kultureinrichtungen unseres Landes dabei aus dem Blick geraten. Lähmend wirkt sich dabei die Tatsache aus, dass für viele öffentliche Häuser; mit der Konsequenz, dasseiner Wiedereröffnung unter den Vorzeichen von Corona mitunter gar nicht erst gesucht werden."Vomin Film, Medien und Literatur hatvon denlangsam die Nase voll, sagt er derim Gespräch: "Es ist. Wäre Corona nicht gewesen, hätten wir uns im Jahr 2020 auf eineaus Kokain und Charleston einstellen können. Im Januar ging es bereits los, da wurde alles permanent mit den Zwanzigerjahren in Berlin verglichen." Das neue Neubauten-Album verweigert sich erst auf den zweiten Blick der Berlinophilie: "Es geht in 'Tempelhof' nicht um Tempelhof und in 'Wedding' nicht um Wedding. Gerade diesefinde ich interessant, weil sie in der populären, auf die immer gleichen City-Bezirke beschränkten Berlin-Erzählung selten vorkommen." Ein neues Video gibt es natürlich auch:In der empfiehlt Julian WeberDokumentarfilm "Die Liebe frisst das Leben" über den 1996 an einer Überdosis Heroin gestorbenen: Schwabe porträtiert den Hamburger Musiker "als reflektierten, zu allem bereiten Künstler, der mit seinen Ideen scheitert, sie tragischerweise nicht vollenden kann. In den Songs von Gruben und seiner bekanntesten Bandgeht es oberflächlich betrachtet nicht ums Thema Liebe. Trotzdem wird an Grubens Existenz eine Liebe zur Musik sichtbar und damit etwas ganz Dringliches:." Der Film wird vom Verleih derzeit via Vimeo ausgewertet. Seiner Sucht hat Gruben auch in einem Lied Ausdruck verliehen:Weitere Artikel: Mit zwei Metern Abstand solltenneuen Studien zufolge möglich sein, ohne sich gegenseitig mit dem Coronavirus anzustecken, berichtet Kathleen Hildebrand in der. In Frankreich singenderzeit über 8.000 Stundenfür eine App -Datenbank auf, berichtet Teresa Pieschacón Raphael in der. Mit dem Macher spricht Hannah Schmidt im-Magazin. Arno Lücker schreibt in der Komponistinnen-Reihe vonüber. Außerdem vergleicht Lücker fünf Aufnahmen von Mozarts Sonate für Klavier und Violine e-Moll KV 304. Christine Lemke-Matwey und Rabea Weihser unterhalten sich für diemit der BratschistinBesprochen werden das neue Album der Berliner Rockband Tagesspiegel ) sowie neue Alben vonund FR ).