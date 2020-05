Zwar mögen die Texte nicht immer ganz überzeugen, aber alles in allem kommt -Kritiker Jens Uthoff sehr satt und zufrieden aus den afrofuturistischen Klangwelten nach Hause, dieauf dem neuen Album "The Don of Diamond Dreams" präsentiert: "Dieses Album öffnet neue Räume. Die zeitgenössische Elektronik, das Schichten und Samplen von Klangflächen, Clicks & Cuts und Ambientsounds, all diese Techniken und Stile haben ihre Spuren hinterlassen. ... Die Grundstimmung des Albums gleicht einem, der auf den Hörer und die Hörerin abfärbt und der einen auf angenehme Weise sehr weit weg katapultiert. Vielleicht ja auf einen fernen Planeten, auf dem der Irrsinn weniger tobt als auf diesem." Wir hören rein:Ulrich Stock porträtiert in der Zeit den Berliner Vibrafonisten und Jazz-Avantgardistenund dessen Trio, deren Musik "anders ist als alles, was landauf, landab so gespielt wird. Drei Akteure, jazzuntypisch stilvoll gekleidet, von Rollkragenpullover bis Sakko, Klang-Architekten in Anthrazit. Alle gertenschlank, wiewohl keine jungen Hüpfer mehr. Ernährung scheint ihnen ein gemeinsamer Nenner zu sein. ... Dell mag es schwierig, mag die Schwelle, den Widerstand" und "das, was sich da aufschichtet, scheint irgendwie improvisiert zu sein. Aber irgendwie auch nicht. Streng,, geht es zu, ohne jede Elektronik. Alles ist handgemacht, leiblich, von einer enormen kollektiven Disziplin. Freiheit in Form? Freiheit durch Form? Freiheit trotz Form? Also ist es doch nicht improvisiert, sondern komponiert?" Hier ein Ausschnitt aus einem Auftritt beim Jazzfest Bonn 2017:Weitere Artikel: Claus Leggewie schreibt in dereinen Nachruf auf den algerischen Sänger. Besprochen werdenaufgezeigter Dokumentarfilm "DieStory" ( Welt Berliner Zeitung ),"Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase?" ( Pitchfork ), eine CD-Box mit Aufnahmen des russischen Pianisten SZ ),"Diven" ( Tagesspiegel ) und das Album "Disenjambment" des Kammerjazz-Ensembles taz , mehr dazu bereits hier ).Dasbringt die 79. Folge aus"Clip Schule ohne Worte":