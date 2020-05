Alternativer Geschichtsentwurf: "Hollywood" erzählt, wie Hollywood auch hätte sein können (Netflix)

Eigentlich ja Ironie des Schicksals, dass ausgerechnetmit "" jetzt eine Serie über Glitz und Glam, vor allem aber über die Abgründe dervorgelegt: Es geht um Rassismus, Sexismus und Homophobie, um die Machtstrukturen einer trotz allem ungebrochen faszinierenden Industrie, schreibt Michael G. Meyer in der. Mastermindhat mit 300 Millionen Netflix-Dollar "aus der Traumfabrik einegemacht, in derwird. Aber das. Trotz aller Diskriminierungen und Verletzungen zeichnet die Serie ein."Auch wenn Figuren wieundzu sehen sind, sollte man die Serie nicht für einen Tatsachenbericht halten, mahnt Sarah Pines in der, vielmehr wandelt sie sich nach zu nach zu einem: "Wie hätte Hollywood sich entwickelt, hätte es von vornehereineinbezogen? "Hollywood" gibt die vermeintliche Antwort: bestmöglich, regenbogenfarben, dazu noch Weinstein-los, und das bis heute. ... Man fragt sich, ob man hier als Zuschauer geradeworden ist oder einen besonders wichtigen Subtext verpasst hat, eine subtile Form der Ironie, die das aus der Mode gekommene Bedürfnis nachauf die Schippe nimmt." Stimmt schon, schreibt Manuel Brug in derund ruft seinerseits "Fake Alarm". ... Diese, man muss ihr als idealistischer Kreuzzug ins bonbonfarbene La-La-Land freilich folgen wollen, sie inszeniert Ryan Murphymit vielen vertrauten Mitgliedern seiner Schauspielerfamilie sowie eine originales 'Let's-put-on-a-show'-Hollywood-Epos aus dieser Zeit."Silvia Hallensleben blickt in derauf das Dokumentarfilmfestival "Visions du Réel", das eigentlich in Genf ansässig ist, in diesem Jahr allerdings kurzerhand auf eine Onlineversion umgemodelt wurde, was "erstaunlich reibungslos" gelang - Highlights waren"Nemesis","Unusual Summer" und "The Silhouettes" der iranischen Filmemacherin, "die hier ebenso formal zurückgenommen wie dicht von einer Familie erzählt, die schon vor dreißig Jahren aus Afghanistanwar, dort aber bisher nicht angekommen ist. Das liegt an den Abstoßungen der Fremdem wenig zugeneigten iranischen Gesellschaft, aber auch an dem Wunsch der jungen zweiten Generation von Einwanderern nach Teilnahme und klarer Zugehörigkeit. Ein Film, der auf unaufdringliche Weise den Blick aufrichtet."Außerdem: In der zerlegt Umweltredakteur Bernhard Pötterneuen Dokumentarfilm "Planet of Humans", in dem der Filmemacher und Aktivist die Industrie umin ein schlechtes Licht rückt. In der empfiehlt Claus Löser das Online-Angebot desals Überbrückungsangebot bis die Kinematheken wieder öffnen. Für die wirft Bert Rebhandl einen Blick ins Angebot des Streamingdienstes , derverspricht.Besprochen werden die abschließenden Staffeln der Sitcomcs "Modern Family" und "Will & Grace" ( Freitag ) sowie neue DVDs von Filmen des südafrikanischen Horror-Regisseurs SZ ).