Szene aus "Schwarzwasser". Copyright: Matthias Horn.

Auch heute versetzt "Schwarzwasser", Inszenierung vonBearbeitung deram Wiener Akademietheater, die KritikerInnen noch in sanfte Wallungen: So anstrengend wie die Lektüre der wie eine "" "prompt und prall" auf aktuelle Katastrophen reagierenden Jelinek findet Christine Dössel in derdie Inszenierung nicht, dafür gerät sie ihr ein wenig zu "genussvoll konsumierbar": "Borgmann, ein Deutscher, inszeniert das vermeintliche Ösi-Stück aufwendig und bilderstark, allein der Schauwert ist enorm. Es gibt Schneemaschinengestöber, inszenierte Schlägereien, Videobilder von Nazi- und anderen Aufmärschen. Ein siebenköpfiger Sprechchor aus Schauspielstudierenden bietet Tableaus in immer neuer Aufmachung, mal als Blondinenschar (braun mag blond), mal in." "Rasend verkopft", findet hingegen-Kritikerin Margarete Affenzeller die Inszenierung.Im Grunde sind Jelineks Texte "", meint Jan Küveler wenig schmeichelhaft in der: "Der Text hangelt sich in freierdurch unsere brüchige Gegenwart. René Girards Theorie vom Opfer als Sündenbock, durch dessen Stigmatisierung sich Gesellschaften konsolidieren, steht neben Euripides' 'Bakchen', jener Schilderung eines orgiastischen Rausches, in dem eine Mutter ihren eigenen Sohn zerreißt.dient als Prospekt für, die die Einheit und Harmonie der Polis bedrohen, durch Hetze, Hass und emotionale Einpeitschung. (...) Der zunehmenden Verwüstung der Bühne zum Trotz gleitet der Abenddahin. Dafür sorgt Jelineks erprobtes Gleitmittel, der. Sie hat ihn nicht erfunden, könnte aber ein Copyright darauf anmelden."Hatte Jelinek angesichts der realen "Schmierenkomödie" überhaupt eine "Chance", fragt auch Bernd Noack in der- und findet eine deutliche Antwort: "Das Stück ist, weil es mit den spärlichen greifbaren, freilichdauernd in neuen Varianten jongliert; es hängt in einer trotzigenfest, aus der Jelinek nicht mehr herausfindet. Und es ist überfrachtet mit wortverliebten Gedanken-Kaskaden, von denen vielleicht gerade einmal die Hälfte mit gutem Willen und Wissen zu begreifen sind." Borgmann modelliert Jelineks "Textreliefs zu feingliedrigen", meint indes Uwe Mattheiss in derwährend-Kritiker Martin Lhotzky "skurrilste Unterhaltung" erlebt.