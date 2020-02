Ersan Mondtag: "Der Schmied von Gent" an der Flämischen Oper. Foto: Annemie Augustijns

Ersan Mondtag hat in seiner Opernregie"Schmied von Gent" in Antwerpen auf die Bühne gebracht. Zwar verhaken sich in der Inszenierung mitunter Ambition und Metaphorik, wie Joachim Lange in der einräumt , aber das mindert für ihn nicht die ästhetische Stimmigkeit, mit der Mondtag belgische Kolonialgeschichte zeigt: "Wie aus der Geisterbahn auf dem Rummel.und einen. Himmel und Hölle auf Erden. Die fantasievollen Kostüme mäandern durch die Zeiten und Kulturen und ignorieren fröhlich den Geschlechterdresscode. Dazu eine choreografisch ausgefeilte Personenregie für ein fabelhaftes Ensemble. Am Pult sorgtfür dieund den ganz eigenen Sound zum Parlando, die die bewusst gesuchte Volkstümlichkeit im Orchestergroßformat so faszinierend machen."Weiteres: Dorion Weickmann begutachtet für diedie Schäden, die Johannes Öhmann und Sasha Waltz mit der Aufkündigung der gemeinsamen Leitung beim Staatsballett angerichtet haben: "Betrieben hat sie Johannes Öhman, beschädigt ist Sasha Waltz. Aber." Der meldet , dass Künstler in Wien dasbesetzt haben, um seinen Auszug zu verhindern.Besprochen werdenOper "Die Sache Makropulos" in dessau (die Roland Dippel in der NMZ als "Triumph des Ensembles des Anhaltischen Theaters und vor allem derDerilova" feiert)' "Vernon Subutex" als Dreiteiler im Frankfurter Stalburg Theater (wie "einfach, lässig und ungemein kompakt alles wirkt", staunt Judith von Sternburg in der),Blaubart-Projekt an der Staatsoper in München ( FR ),"Boris Godunow" an der Staatsoper Stuttgart () und"Figaros Hochzeit" in St. Pölten ().