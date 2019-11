Bild: Henrike Naumann: Ruinenwelt. 2019. Ansicht: Haus der Kunst. Foto: Connolly Weber Photography.

In der kann Christian Thomas nur den Kopf darüber schütteln, wie der ohnehin inflationär gebrauchte Begriff der "" auch in Bezug auf denin Dresden ausgereizt wurde: "Offenbar ist die Atmosphäre in der Stadt dermaßen gereizt, dass selbst ein Kunstraub, so unbestritten dreist er sich an einem öffentlichen Eigentum vergreift, auf einen Kampfbegriff zurückgreifen lässt. Die geraubte Identität - sollte man sich in Sachsen, in Dresden erneutsehen, einer Opferrolle, wieder mal?" Nikolaus Bernau sekundiert in der: Gesammelt wurden die Schätze als in Sachsen die Kurfürsten aus dem Hauseregierten: "Über Polen und Russland bis nach China und in den Pazifik, nachundreichten die Handelsbeziehungen der Kaufleute in Leipzig, Dresden und Chemnitz, von denen die Wettiner Rohstoffe wie Elfenbein, Muscheln,erwarben, die neben den Steinen aus den Bergwerken Sachsens die Sammlung so einzigartig machen." In der trägt Brigitte Werneburg ein Best of aller Kommentare zusammen.Dass das "Grauen" nicht im Mobiliar, sondern in der Gestaltung wohnt, lernt Catrin Lorch () in der Ausstellung "Innenleben" im Münchner Haus der Kunst, die sich dem Zusammenhang vonwidmet. Unter anderem hat die deutsche Künstlerindennachgebaut: "Nur dass man Hitlers Salon nun durch den Kamin betritt und statt der Alpenkulisse die Zacken einer postmodernen, lackschwarzen Schrankwand aufragen. Der eklektische Mix aus dem Depot des NS-Baus und dem, was man in München auf den Seiten von Ebay findet, ist ästhetisch originales Made in Germany. Im Zentrum der Eichenholzsitzgruppe steht ein Keramikaschenbecher, der geformt ist wie eine zerknüllte Zigarettenschachtel. Auf Knüppelholz-Hockern liegen lilafarbene Kissen aus. Der Kandinsky an der Wand ist aus dicker Wolle geknüpft; über den silbern gerahmten Plasmabildschirm ziehen Bilder von NS-Paraden."Weiteres: In der berichtet Anna Tomforde, wie die Londoner National Gallery in ihrer-Ausstellung mit der Tatsache umgeht, dass der französische Maler bei seinen Reisen in die damaligen französischen Kolonien auf Tahiti mindestens einenahm und schwängerte. Im freut sich Alexandra Genova über die Entdeckung des inzwischen 90jährigen ghanaischen Fotografen, der in den Fünfzigern und Sechzigern Ghana im Aufbruch fotografierte und dem die Nubuke Foundation in Accra nun eine Retrospektive widmet.Besprochen wird die Ausstellung "und Meisterschüler" in der Kunsthalle Rostock ( Berliner Zeitung ) und die Ausstellung "Troy:myth and reality" im British Museum in London, die sich auf die Spuren Trojas begibt ().