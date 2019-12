"Die Klassikszene verliert einen besonders klar strahlenden", schreibt Manuel Brug in der, "der aufrichtigste, integerste, empathischste Dirigent der Welt ist tot", schreiben Wolfgang Schreiber und Egbert Tholl in derüber, der am Samstag in Petersburg im Alter von 76 Jahren mutmaßlich an Herzversagen gestorben ist. "Hat Jansons seine willensstarke Tatkraft despotisch gegen sich selbst gerichtet", fragen sie sich bang angesichts Jansons' Arbeitswut im Namen der Musik, das wenig Rücksicht gegen sich selbst zuließ: "Man musste ihn am Pult erleben, dieseiner Überzeugungsfähigkeit wahrnehmen, den. Jansons besaß Inständigkeit der Musik gegenüber, eine verführerische Liebe zur Musik. Autoritäres Verfügen über sie, jede Herrscherattitüde schienen ihm fremd zu sein."Laszlo Molnar lobt in derJansons' Sinn für Kontinuität: Er "verzettelte sich nicht mit Gastdirigaten, er hielt sein Repertoire. ... Von Anfang an gab es klare Schwerpunkte. Brahms, Schostakowitsch, Mahler, Strauss, später Beethoven und Haydn. Es war seine besondere Gabe, die Musik im Detail zu durchdringen und sie zugleich." Marco Frei würdigt den Verstorbenen in derals bescheidenen Großmeister: "Allüren und Star-Eitelkeiten waren ihm wesensfremd. Jansons ging es stets einzig und allein um das." Weitere Nachrufe in Standard und Tagesspiegel . Derhat eine Aufnahme aus Paris aus dem Jahr 2017 online . Das-Fernsehen undholt zum Tod einige Sondertermine ins Programm - am Ende dieses Nachrufs finden sich alle Termine.Außerdem: Ueli Bernays berichtet in dervon der Schönheit des Krachs, die er beim Zürcher Jazzfestival " erfuhr. Thomas Schacher bon derhat derweil beim Zürcher Festival "Focus Contemporary" ein-Konzert erlebt . Besprochen werden ein-Abend mit dem FR ),Totenmesse in einer Aufführung derunter Tagesspiegel ), der Berliner Tourauftritt von SZ ).