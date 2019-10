Dass aucheinengewonnen hat, geht im allgemeinen Handke-Getöse ziemlich unter. Im befasst sich Jan Opielka mit dem Werk der polnischen Schriftstellerin - und kommt dabei auch auf den leicht kuriosen Umstand zu sprechen, dass die engagiert linksliberal auftretende Autorin bis in höchste Ränge und Ämter der rechtsnationalistischen PiS-Partei ihre Leser hat. Ihr Leben und Werk entziehe sich "einer klaren politischen Zuordnung, wie auch Polen in keine politisch-kulturelle Ost-West-Landkarte passt. ... Ihre literarischen Arbeiten sind von einemgeprägt, sie greifen, jenseits des Rationalen, auf religiöse Traditionen, auf archetypische Muster zurück. Womöglich deshalb kann der konservative Kaczyński ihrem Werk einiges abgewinnen.""Der Literaturnobelpreis dient nicht dazu, alljährlich überoder Politik zu diskutieren", mahnt Jürgen Kaube in dermit Blick auf die Handke-Debatte der letzten Tage: "Wie kommt man auf die Idee, Schriftsteller hättenmit durchgängig einwandfreien Ansichten und tadellosem Lebenslauf zu sein?" Die Empörung ist "ganz gewiss nicht" gerechtfertigt, meint im Gespräch, das er dergegeben hat. "Es muss ja möglich sein, dass ein Schriftsteller seine Meinung vertritt und den Untergang von Jugoslawien bedauert - auch wenn er das anhand bestimmter Personen festmacht. ... Dieser Konflikt ist."Gespenstisch - der Sache nach nachvollziehbar, aber um den Kern des konkreten historischen Kontextes beraubt - findet Lothar Müller in derdieseaus den neunziger und nuller Jahren. In Erinnerung ruft er das damalige Debattenklima, vor dessen Hintergrund man Handkes damalige Äußerungen einsortieren müsse: "In nicht geringen Teilen der Öffentlichkeit erschien die serbische Führung um Slobodan Milošević als. Dagegen vor allem lief Handke bisweilen blindwütig, aber oft auch sich selbst ins Wort fallend Sturm ... Handke ist. Aber jemand, der die staatlichen, systematischen Vernichtungsenergien beim Zerfall Jugoslawiens verkennt."Die historische Erfahrung vermisst auch der aus Bosnien stammende Schriftsteller zieht aber in seiner wütenden Abrechnung mit Handke in derandere Schlüsse: "Zum Zeitpunkt des Erscheinens solcher Bücher wie 'Winterliche Reise' sah Handke sich nur mit höflichen Problematisierungen konfrontiert - heute ist es. ... Die bittersüße Ironie der Tatsache, dass genau dieses vom Krieg erschaffene globale Kulturleben Bosniens Handke in solche Bedrängnis bringt, ist ein geringer Trost."Weiteres: Die Literaturwissenschaftlerin Nahrain al-Mousawi befasst sich in dermit. Diewird heute auf mehreren Seiten bestimmt vonkürzlich in derveröffentlichtem Essay überund- ein Resümee finden Sie hier in unserer Magazinrundschau . In dersammeln Andreas Fanizadeh und Tania Martini Eindrücke von der Frankfurter Buchmesse, wo auch erstmals das besteprämiert wurde, wie Jens-Christian Rabe in der berichtet . Für die spricht Jannik Schäfer mit dem vielbeschäftigten Übersetzer. Für das Buch Zwei derhat Martin Zips den französischen Comiczeichner Didier Conrad besucht, der den neuen, Ende des Monats erscheinenden Asterix-Band gestaltet hat. Auf der-Seite "Literarisches Leben" erinnert Susanne Klingenstein an den Genozid an den ukrainischen Juden im Jahr 1919 und dessen Aufarbeitung in der jiddischen Literatur, insbesondere an den "emotional verstörenden Roman 'Chadoschim un teg'" von 1926, in demzu ergründen versucht, warum Menschen plötzlich zu den Waffen greifen, um ihre jüdischen Nachbarn zu ermorden. Dieser faktografische Roman "ist eine jüdische Innenansicht der Pogrome. Ein ukrainisches Pendant gibt es nicht."Besprochen werden unter anderem"Der junge Doktorand" ( taz ),' "Schwarzer Leopard, roter Wolf" ( taz ),"Frankenstein in Bagdad" ( NZZ ),Comic-Erzählung "Hans sticht in See" ( Tagesspiegel ),Essay "Die nackte Wahrheit" (),Biografie "Hölderlin: Komm! ins Offene, Freund!" () und ein in Frankreich erschienener Band mit bislang unveröffentlichten Textfragmenten von).