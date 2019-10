"Die Stimmung hat sich nun eindeutig gegengewendet", fasst Thomas Steinfeld in derdie Debatte um den Literaturnobelpreisträger und dessen Engagement für Serbien im Balkankonflikt zusammen. Allerdings sei der Ton mituntergeraten, findet er: "Das Meinen zu Peter Handke scheint sich immer weiter von Textkenntnis zu entfernen, was sowohl für seine literarischen Werke (etwa 200 Titel) wie für die Sekundärliteratur gilt." Für denhat Mladen Gladic deswegen extra nochmal nachgeblättert, was Handke eigentlich geschrieben hat, und kommt zu dem Schluss: "Dass Handke die Möglichkeit der Massaker geleugnet hätte, wie Stanišić meint, ist. Mehr Zögern, ein Lesen und Nachlesen wären gut gewesen. Und ein solches Zögern, ein genaues Lesen dessen, was in diesen Texten gesagt und nicht gesagt wird, würde auch der Debatte, die jetzt wieder um Handkes Reiseberichte aus der Zeit der Jugoslawienkriege ausgebrochen ist, mehr als gut tun."In derverteidigtden Literaturnobelpreis für: "Wir haben es nicht mit einem in der Wolle gewirkten Nationalisten, Mörderversteher und Faktenverdreher zu tun, der auch noch mit einem Preis belohnt worden ist, sondern mit einem zum 'Tatzeitpunkt' 1996 berühmten. Dieser Unterschied ist bedeutsam. Die Literaturgeschichte ist voll von solchen."sieht das - ebenfalls in der- ganz anders. Und er hat eine interessante Erklärung für: "Der Nobelpreis für Handke ist ein weiteres Zeichen für das, was Robert Pfaller die 'nennt: Sie wollen gerne authentisch sein, aber durch einen anderen, der das authentische Leben an ihrer Stelle lebt. Handke hat lange Jahre interpassiv sein authentisches Leben gelebt, frei von der Korruption des westlichen Konsumkapitalismus, und zwar durch Slowenen, seine Mutter war Slowenin. Für ihn war Slowenien ein Land, in dem die Worte noch direkt in Verbindung standen mit den Dingen. In den Läden hieß', keine kommerzialisierten Markennamen störten das Bild. Die slowenische Unabhängigkeit und die Bereitschaft des Landes, der Europäischen Union beizutreten, haben in ihm dann eine gewalttätige Aggression entfacht: Er hat die Slowenen nur noch alsbetrachtet, die ihr Erbe an den Westen verscherbeln. Und all das, weil seine Interpassivität gestört wurde, weil Slowenen sich nicht mehr so verhalten haben, dasskonnte. Kein Wunder also, dass Handke sich Serbien zugewandt hat, als letzter Bastion des Authentischen in Europa.""Freilich ist der Handke moralisch gesehen ein", kommentiert die Schriftstellerinim. Nicht der Schriftsteller ist für sie aber der Skandal, sondern die Entscheidung der Schwedischen Akademie, mehr noch aber das Versagen der Zivilgesellschaft aktuell im Blick auf die: "Gerne jammern wir über die Verbrechen unserer Großeltern-Generation. Aber was sind wir denn im Jahre 2019 selbst für eine, dass wir uns lieber einerwidmen als politisch brennenden Themen. Aber wir machen das ja, schreien wir jetzt auf! Wir sind doch ein kritisches Kollektiv! Wir echauffieren uns auf Social Media, wir gehen protestieren."Außerdem: Nachdem Peter Handke ein Interview in seinem Heimatort Griffen abgebrochen hat, stellt Ronald Pohl für dendie schönsten Wutausbrüche des Nobelpreisträgers zusammen.Iris Radisch schließlich würdigt die polnische Nobelpreisträgerin, die in der Handke-Debatte ärgerlicherweise etwas unterzugehen droht, aber hoffentlich von einem größeren Publikum in Deutschland entdeckt wird: "In keinem der Bücher von Olga Tokarczuk gibt es eine wiedererkennbare Autorenstimme, und es gibt keinen Kommentarstil, der den beschriebenen Weltwinkel einfärbte, verschönerte, dramatisierte, ironisierte oder sonst wie manipulierte. Ihr, der Sterbenden oder der vormodernen Skribenten, die sich 'ohne Reflexion, ohne Urteil, ohne Gefühl' an die Niederschrift des zu Berichtenden machen - eine 'neutrale Schreibweise', eine, wie sie auch den Pariser Autoren des Nouveau Roman und ihrem Chefinterpreten Roland Barthes vorschwebte."Für die wirft Florian Hassel einen Blick ins benachbarte, wo in Branche und Öffentlichkeit ordentlich die Sektkorken knallen. Und: Finanzminister Jerzy Kwieciński hat nun bekundet, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dass Tokarczuks Preisgeldmachen würde: "Eine solche Entscheidung durch einen Minister der nationalpopulistischen Regierung wäre besonders apart. Schließlich haben Anhänger der Regierungspartei die für Demokratie und Umweltschutz, ethnische Minderheiten und Schwule und Lesben auftretende Tokarczuk in der Vergangenheit gern als '' oder Verräterin diffamiert und gar ihre Ausweisung gefordert."Vom Auftakt derberichten Jens Uthoff ( taz ), Felix Stephan ( SZ ) und Gerrit Bartels ( Tagesspiegel ), der, gemessen an den hitzigen Debatten der letzten Tage, "ein einziges Fest der Freude und der Harmonie und der Zuversicht" erlebte. Richard Kämmerlings von der beobachtet eine verunsicherte Branche im. Neben den warmen Worten und Ansprachen gab es auch Eindringlicheres zu berichten, schreibt Elena Witzeck auf: Die Schriftstellerinnen(Malaysia) und(Hongkong) sowie der Schriftsteller(Vietnam) sind aus ihrer Heimat zu einem Podiumsgespräch angereist: "Sie schreiben über das Unrecht, das in ihren Ländern an der Tagesordnung ist, über politische Willkür und Diskriminierung." Hon Lai-Chu etwa berichtet, "wie sehr diedie Identität der Stadtbewohner verändert hat. Sie schreibt Gedichte über ihre beunruhigenden Beobachtungen dieser Tage: die Polizeipräsenz, den Verlust der Privatsphäre, die steigende Zahl der bei den Protesten Verletzten, die Berichte von Missbrauch und Gewalt in Gefängnissen. '', sagt Lai-Chu, und dass sie sich manchmal schuldig fühle, weil sie 'nur' schreibe."Weiteres: Der Autor erklärt in der, warum er seit Jahren im großen Stil die Bücher in seinem Privatbesetzund sich der Originale entledigt. Auf fragt sich Johannes Franzen, wie manrezensieren kann.Besprochen werden unter anderemEpos "Die Jakobsbücher" ( Tagesspiegel ),"Metropol" (online nachgereicht von der FAZ ),"Männer in meiner Lage" (online nachgereicht von der FAZ ),"I have a dream. Die Kunst der freien Rede. Von Cicero bis Barack Obama" ( NZZ ),' Biografie über NZZ ) und ein postumer Gedichtband von).