Plastikmüll auf Festivals, und überall heiß laufende Serverfarmen: Diewird immer weniger vorweisbar, schreibt Markus Lücker im. Auch von der vor einigen Jahren noch vorherrschenden Ansicht, dass der Ausstieg aus der CD eher klimaschonend wirken würde, hat man sich verabschiedet. "War die Musikindustrie zur Jahrtausendwende in den USA noch für 157 Millionen Tonnen an Treibhausgasen verantwortlich, könnte sich dieser Wert nach Devines Schätzung bis 2016haben. Demnach habe die Branche mit dem Speichern und Verarbeiten von Songdaten in dem Jahrproduziert."Die Bandmeldet sich nach langer Funkstille mit einem zehnminütigen Video zurück, das dieangeprangert, freut sich Jan Kedves in der SZ. Von den zahlreichen darin gezeigten Berliner Orten sind viele kaum mehr wiederzuerkennen: "Alles voll mit dieser generischen, irgendwie modernen, neu hochgezogenen Mutlosigkeit." Wobei es gar nicht so sehr um nostalgische Sehnsucht nach den wilden 90ern und ihre Brachen geht, sondern die Band "befragt eher den Nostalgie-Mechanismus selbst: Als Stellvertreter für sich haben sie einen präpubertären Skater-Jungen engagiert. Ein unbeschriebenes Blatt, sozusagen. Der Junge blickt schon sehr lässig und superernst in die Kamera. Und steht vor der. Und sie haben ihm einangezogen! Da lauert also die Frage, was von den ganzen kulturellen und subkulturellen Mythen bleibt, wenn sie im Lauf der Zeit Warenform annehmen, wenn sie verscherbelt werden, als T-Shirt, als Religion, als Lebensstil. Und was ist,?"Weiteres: Marco Frei schildert in derdie Lage dernach dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum 2017. Jonathan Fischer stellt in derdas Londoner Afrobeat-Kollektvvor, dem es gerade beeindruckend gelingt, Jazz mit Pop-Appeal zu verbinden: "Afro-Folk plus Jazz-Ambiente hoch Inner-City-Coolness", lautet die Erfolgsformel. Im porträtiert Muhamad Abdi den schwulen palästinensischen Popmusiker, der in seinen Texten dieseines Heimatlandes kritisiert. Urs Bühler schreibt in derüber die drei Schweizer-Geschwister, die sich auf Filmmusik spezialisiert. Jenni Zylka war für diebeiLesung aus ihrer Autobiografie.Besprochen werden das neue Album von Standard ) und "Now", das Debüt des Hamburger Dance-Pop-Duos taz ).