Dergeht in diesem Jahr anfür sein Buch "Herkunft" . In der Kritik stößt das das ringsum auf Begeisterung. "Eine der besten Entscheidungen, die in der letzten Zeit im Literaturbetrieb getroffen wurde", freut sich Mara Delius in der. "Einerseits, weil die Auszeichnung für das beste Buch des Jahres an einen Autor geht, der einen klugen, sprachgenauen, vielschichtigen Roman geschrieben hat. Andererseits, weil der Autor zeigt, wie unangepasst die jüngere deutsche Literatur ist, wenn sie, wie in diesem Fall, von jemandem geschrieben ist, der Deutsch erst als zweite Sprache gelernt hat".Unangepasst zeigte sich der Schriftsteller vor allem in den letzten Tagen, in denen er sich aufmassiv gegen den Literaturnobelpreis für Peter Handke ausgesprochen hatte . So nutzte er auch seine Dankesrede für klare Statements. "Ich hatte das Glück, dem zu, was Peter Handke in seinen Texten", sagt er. Und: "Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Menschhat." Hier in Text und Video die Rede in voller Länge:"Es dürfte die einerseits, andererseits bewegendste Rede gewesen sein", die je im Rahmen dieses Preises gehalten wurde, hält Gerrit Bartels imfest. Ausgezeichnet wird hier "einjener, die Handke verteidigt, ein Vertriebener und Entwurzelter, ein Objekt der Geschichte und nun der Ehren", kommentiert Johannes Schneider auf. "Dieser Preis geht auch an das Subjekt einer aktuellen Debatte, einem." Bettina Steiner von der sieht in der Auszeichnung alles in allem allerdings kein politisches Statement: "Vermutlich stand sie schon lange vorher fest. 'Herkunft' ist schlicht das poetischste, eindringlichste, zugleich intimste wie politischste deutschsprachige Buch dieses Jahres."Für-Kritiker Andreas Platthaus stellen sich nach dieser Rede einige Fragen nach der Bewertung von Literatur nach Maßgabe der. "Für Stanišić ist die Wahrhaftigkeit eines schriftstellerischen Werks nicht von der der Person eines Autors zu trennen. Die Nobelpreisjury hat anders argumentiert; für sie zählte nur das belletristische Werk. Mit den Rechtfertigungsaufsätzen Handkes für die serbische Seite in den Jugoslawienkriegen sieht Stanišić aber auch die fiktionale Literatur des neuen Literaturnobelpreisträgers. Aus dieser Feststellung könnte sichentwickeln. Schon damit hat Stanišić dem Deutschen Buchpreis einenerwiesen - und wohl auch der Literatur als solcher."hat den frisch gekürten Preisträger im Gespräch Auf, der Premierminister Albaniens, die Entscheidung der Stockholmer Akademie,mit dem Nobelpreis auszuzeichnen: "Indem er die harten Fakten ignoriert, liefert Handke einefür Miloševićs genozidale Versuche. Auch versucht er sich daran,. Serbiens hegemonialen Bestrebungen und staatlich durchgeführten Völkermord zu ignorieren, gestattet ihm, Slowenien und Kroatien als die Initiatoren des Zusammenbruchs Jugoslawiens zu zeichnen und die Verdienste des Friedens in Jugoslawien nach Dayton Milošević zuzuschreiben."Der berühmte Kritiker und Literaturwissenschaftlerist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Buch "The Western Canon" sorgte in den frühen Neunzigern auch in Deutschland für erregte Debatten, die heute, im Licht der, interessant nachzulesen wären. Dinitia Smith würdigt Bloom ausführlich in der: "Professor Bloom selbst sagte, dass 'die kanonische Qualität auskommt, aus dem Idiosynkratischen, der Originalität'. Der Schriftsteller Adam Begley bemerkte: 'Der Kanon, glaubt Bloom, beantwortet eine unvermeidliche Frage: Was sollen wir, die wir haben, lesen? ''Sie müssen wählen', schreibt Bloom selbst in 'The Western Canon'. 'Entweder gibt esoder nur die Fremdbestimmung durch Rasse, Klasse und Geschlecht.'"Die Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis eröffnet traditionell die, bei der in diesem Jahrdas Gastland ist. In Norwegen spricht man seit einiger Zeit von einem "" der Literatur, erzählt Matthias Hannemann in dernach einer Literaturreise. Mit über 200 Übersetzungen in diesem und dem kommenden Jahr kann sich davon auch das deutsche Publikum einen Begriff machen ( hier unser Schwerpunkt in den Buchnotizen ). "Erleichtert wurde der Wagemut der deutschen Verlage durch die Existenz der staatlichen norwegischen Literaturagentur Norla. Sie übernimmt bis zur Hälfte der Übersetzungskosten und ist für Norwegens Literaten ebenso ein Segen wie die staatlichen Stipendien oder die 'Einkaufsregelung für Literatur', durch die in jedem Jahr eine beachtliche Zahl von neuen Büchern eingekauft wird (bei der Belletristik für Erwachsene sind es aktuell 703 Exemplare aus Papier sowie siebzig 'E-bøker'), um sie in den Bibliotheken des Landes zu." Gloria Reményi führt in derdurch das norwegische Programm der Buchmesse. Außerdem haben sich die Feuilletons mit norwegischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern getroffen: Mit Freitag ), taz ) und taz ).Weiteres: Für diehat sich Carolin Würfel mit der Schriftstellerin getroffen . Leon Holly berichtet imvon seiner Begegnung mit dem irakischen, in Berlin lebenden Schriftsteller. In dergratuliert Sandra Kegel dem Schriftsteller zum 70. Geburtstag, aus welchem Anlass sich sich auch derihm getroffen hat. 