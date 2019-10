"Als bezeichnet der Schriftsteller Aleksandar Hemonin der. "Die Entscheidung für Handke impliziert ein Konzept von Literatur, die sicher fernab ist vom Ungemach der Geschichte und. Krieg und Völkermord, Milosevic und Srebrenica, der Wert der Worten und Taten eines Schriftstellers in diesem Moment in der Geschichte - all dies mag für den ungebildeten Plebs, der Mord und Vertreibung ausgesetzt war, von Interesse sein, aber ja wohl nicht für diejenigen, die den 'sprachlichen Einfallsreichtum' zu schätzen wissen, 'der die Randgebiete und Besonderheiten der menschlichen Erfahrungen durchmisst.' Für solche kommen Völkermorde und gehen auch wieder, aber die Literatur bleibt für immer."Ansonsten haben in der Handke-Debatte heute vor allem diedes Schriftstellers das Sagen: Für Andreas Rosenfelder () ist in der Diskussion zu viel Meinung, aber zu wenig Faktenwissen - weshalb er in Handkes umstrittener "Winterreise" nachschlägt und feststellt: "Handke selbst fragt, strenger als Saša Stanišić und, 'ob ein derartiges Aufschreiben nicht obszön ist, sogar verpönt, verboten gehört' ... Die von Stanišić heraufbeschworene Wirklichkeit wird bei Handkesie liegt in Steinwurfsweite gleich neben seiner Welt. Diese ist zwar, so Handke, die des 'Poetischen', aber sie tut nie so, als wäre sie etwas anderes." Kindisch findet Magnus Klaue in derdie Diskussion: "Wer einmal etwas Böses geschrieben hat, ist nämlich für immer böse und darfhöchstens in der Ecke spielen." Für ihn ist der Literaturnobelpreis zwischenzeitig "zur Parade geschwätziger Ideologieproduzenten" geworden. "Dass nun Peter Handke die Auszeichnung erhalten hat, kann ebenfalls als Unterbrechung der Regel verbucht werden, schon deshalb, weil allen, die sich heimlich Robert Habeck als Preisträger gewünscht hatten, nun wieder einfällt, wieHandke sich zum Jugoslawien-Krieg geäußert hat. Doch man muss gar nicht seine politische Meinung teilen, um in ihm einen würdigen Preisträger zu sehen. Es genügt zu wissen, dass alle ihn auslachen,."Handkes französischer Übersetzerhatte seinerzeit ebenfalls erhebliche Probleme mit Handkes Äußerungen zum Balkankonflikt, erzählt er Jürg Altwegg in der. "'Ich habe ihm damals gesagt, Peter,. Ich glaube, er weiß es jetzt auch, aber es ist schwierig, mit ihm darüber zu sprechen. Wenn ich es versuche, sagt er immer: Hör bloß auf!' Die Neuauflage der Anfeindungen hält Goldschmidt für überflüssig. 'Sie kommen von Leuten, die nach Mao auch noch Chávez angebetet haben. Wie viele Linksintellektuelle haben sich politisch geirrt. Die.'"Elena Witzeck berichtet in dervon der Eröffnungs-Pressekonferenz dermit, der zweiten frisch gekürten Literaturnobelpreisträgerin in diesem Jahr. Mitgeschrieben bei der Veranstaltung hat auch Judith Sevinç Basad für die. Dabei ging es neben Handke und warmen Worten über die Kraft der Literatur auch um die: "Vom jüngsten Wahlsieg der nationalkonservativen PiS in Polen ist Tokarczuk 'nicht begeistert'. Sie freue sich aber über den Einzug der linksorientierten Lewica ins Parlament, weil diese für Veränderungen sorgen werde. Zwar gebe es in Polenin der Literatur. Die rechtsorientierte Regierung versuche jedoch, Kultureinrichtungen wie Theater und Museen zu kontrollieren, weil diese Institutionen staatlich verwaltet würden. Das betreffe weniger die Schriftsteller, weil sie für ihre Kritik nur 'Bleistift und Computer' benötigten und die Verlage in privater Hand seien. Dennoch stellt Tokarczukfest, weil die Autorenbefürchteten." Die gesamte Konferenz gibt es auf Youtube:Außerdem schreiben die Feuilletons Nachrufe auf. International bekannt wurde der kontroverse US-Literaturwissenschaftler vor allem durch sein energisches Eintreten für den, als sich in den 90ern die Curricula der Universitäten zusehends in Richtung Postkolonialismus und Dekonstruktion öffneten. "Einen wie ihn hatte die Welt noch nicht gesehen", schreibt Gregor Dotzauer im. "Bloom warinmitten von Möchtegern-Stellvertretern Gottes, Bischöfen und Aushilfsministranten, und er inszenierte sich mit entsprechendem Pomp. Er verkörperte eine romantische Kunstreligion, an deren Reinheit er gegen alle hermeneutischen Störenfriede bis zur Lächerlichkeit festhielt." Auch im Zeitalter der Diversität kann uns Blooms Insistenz auf den Kanon der westlichen Literatur etwas sagen, meint Andreas Platthaus auf: "Erst in der Rückversicherung aufs Kanonisierte wirdin seiner - positiv wie negativ - verändernden Kraft greifbar und verständlich." Auch-Kritiker Thomas Steinfeld deutet Blooms Kanonbildung integrativ: Dieses Projekt "war: geschrieben für ein Publikum, das durch die Perspektivierung der Literatur nach Geschlecht, Rasse und Klassenzugehörigkeit zunehmend disparater wurde und immer noch wird. Dieser Zersplitterung wollte er, der bis kurz vor seinem Tod Seminare an der Universität Yale gab, etwasentgegensetzen." Thomas Leuchtenmüller schreibt in dereher skeptisch: Bloom hätte noch viel mehr erreichen können, wenn er nur "geboten hätte. Da waren jedoch dereines Theoretikers, der sich selber eine 'Ein-Mann-Sekte' nannte und trotz minuziösen Traktaten keine umfassende literarische Analysemethode konstruierte; vielmehr spekulierte, psychologisierte und mythologisierte er ohne Maß".Skepsis über die Auszeichnung vonmit dem Deutschen Buchpreis ( hier unser Resümee) äußert Fokke Joel in der: Hier hätten sich wohl die Buchhändler in der Jury durchgesetzt: " 'Herkunft' ist, wenn man so will,. Raphaela Edelbauers 'Das Flüssige Land', deren Roman von der trügerischen Idylle, der verdrängten Vergangenheit und denin der österreichischen Provinz handelt, war der Jury dann wohl doch. Wie auch der heimliche Favorit des Feuilletons, 'Winterbienen' von Norbert Scheuer, der darin seine Eifel-Geschichte um die Kleinstadt Kall auf grandiose Weise fortgeführt hat."Weiteres: In einem Essay auf umkreist Daniel Schreiber. Thomas David spricht in dermit dem norwegischen SchriftstellerGerrit Bartels ist für den Tagesspiegel nach Oslo zum Autorenpaar Erika Fatland und Erik Fosnes Hansen gereist -Autor Alex Rühle ist mit dem norwegischen Schriftstellerunterwegs. 