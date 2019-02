Sehenswert: Maryam Zarees "Born in Evin"

Mit"Born in Evin" hat sich ein absolutes Festivalhighlight in der Perspektive Deutsches Kinos versteckt , versichern Bert Rebhandl und Andreas Fanizadeh. Die Filmemacherin ist als Schauspielerin aus der Serie "4 Blocks" bekannt und schildert in ihrem autobiografischen Film die Umstände ihrer Geburt 1979 in einem. "In Umrissen wird hier eine Geschichte der iranischen (exilierten) Opposition erkennbar, und man erfährt eine Menge über das", schreibt Rebhandl im-Blog. "Immer wieder versucht Maryam, vor der Kamera ihrer Mutter Nargess unmittelbare Äußerungen über die Umstände der Geburt und die Zeit im Evin-Gefängnis zu entlocken. Ihre ansonsten so souveräne Mutter kann nicht antworten", erzählt Andreas Fanizadeh in der. Zaree ist für diesen Film um die halbe Welt gereist, um "andere Exiliraner*innen zum Sprechen zu bringen, die und deren Kinder ein ähnliches Schicksal haben. Im Hintergrund iranische psychedelische Popmusik von Kourosh Yaghmaei aus den 1970er Jahren. Kaum vorstellbar heute, wo die Entwicklung damals stand,." Die Musik von Kourosh Yagmaei ist im übrigen wirklich ziemlich toll: Ziemlich geärgert hat sich-Kritiker Andreas Fanizadeh überin der Sinnlos-Kategorie "Wettbewerb außer Konkurrenz" gezeigten Spionagethriller "The Operative", in demfür denangeworben wird. Ein "in jeder Hinsicht schlechter Film", gar "Murks" wurde hier vorgelegt, der zudem noch dasbesorge. Wie Fanizadeh verwendet auchThierry Chervel das schöne Wort "Räuberpistole". Aber immerhin: "Der Film funktioniert." Was insbesondere auch an Kruger liegt. "Es geht in diesem Film um diese radikale Ausgesetztheit, dieseund Vorspieglung im Leben anderer." Christian Schröder moniert im, dass in dem Film "ein wenig zu viel geredet wird." Auch-Kritikerin Sonja Hartl hat sich ziemlich gelangweilt "Mr Jones" erzählt die Geschichte, wie der britische Journalistin den frühen 30ernzwangsverordnete Hungersnot in der Sowjetunion aufgedeckt hat. Wer bei all dem Widerstand, auf den er dabei trifft, "nicht an Trump, Putin & Co erinnert fühlt, hat den Punkt des Films verpasst", schreibt Barbara Wurm in derund lobt den Film zwar nicht als Meilenstein der Filmkunst, aber doch als willkommenes politisches Arthaus-Kino: "Dieser Film ist wichtig und in seinerein solider Beitrag zu einem Wettbewerb, der ja das Politische im Privaten thematisieren will, dabei aber bisher nur dänische Weichspülliebe, mongolische Eier-Ödnis und mazedonischen Satire-Irrsinn gezeigt hat." Weitere Besprechungen auf kino-zeit.de und in der Berliner Zeitung Endlich mal Wucht im Wettbewerb, freut sich Kerstin Decker imnach der Pressevorführung vonmazedonischem Wettbewerbsfilm "God exists, her Name is Petrunya", in dem sich eine Frau in der Provinz gegen das Kartell aus Patriarchat und Religion auflehnt. Die Regisseurin hält in dem Film eine "Hochspannungsbalance. Der Überraschungsmoment liegt, sondern in den Graden der Intensität und Wahrhaftigkeit." Schwere Kost also? Am Ende wird der Film "überraschend leicht und heiter", ergänzt Thierry Chervel. "Auch das ist nur möglich, weil er seiner Hauptfigurist."In derverteidigt Andreas Kilb Heinz-Strunk -Verfilmung "Der Goldene Handschuh", auch gegen den genervten Ton, mit dem er abgefertigt wurde. Der Film hat : ", weil er die Frauen, die Honka umbringt oder zu töten versucht, weder verachtet noch romantisiert, sondern in ihren zerbrochenen Gesichtern die Sehnsucht nach jenem Glück zum Vorschein bringt, das die Schlager der siebziger Jahre versprechen." Weitere Besprechungen in taz SZ , mehr dazu bereits hier Weitere Eindrücke vom Potsdamer Platz und seinen Kino-Satelliten in Berlin: Im lässt Katrin Doerksen die ersten Festivaltage Revue passieren. Dominik Kamalzadeh tut es ihr gleich und resümiert imdas erste Berlinale-Drittel. Festival-Grantler Rüdiger Suchsland ärgert sich auf, wiedie Berlinale im Vergleich zu anderen A-Festivals ist (mehr als doppelt so viele Filme wie Cannes und Venedig zusammen, drei Tage weniger Spielzeit, dafür aber auch kaum Pressevorführungen abseits des Wettbewerbs) und rätselt darüber, warumfür das einstige Kalte-Kriegs-Festival so gar kein Thema ist. Frederike Horstmann schlendert für denim Silent Green durch die Installationen des. In den Dokumentarfilmen "Berlin Bouncer" und "Schönheit und Vergänglichkeit" zeigt sich laut Welt-Kritikerin Cosima Lutz, dass der Typus des verwegen urbanen Künstlers in der Existenzform desüberwintert hat. Besprochen werden Rimas Tuminas' "Bulbul can Sing" ( Shomingeki ), der Wettbewerbsfilm "Pferde stehlen" ( critic.de Berliner Zeitung , mehr dazu bereits hier ), Jonah Hills Regiedebüt "Mid90s" ( Tagesspiegel ), der Dokumentarfilm "What She Said" über die Filmkritikerin Pauline Kael ( Kino-Zeit ), die Mini-Serie "Brecht" ( Kino-Zeit ), Jean-Gabriel Périots Doku "Nos défaites" ( Tagesspiegel ), ein Dokumentarfilm über Rainer Werner Fassbinder ( Berliner Zeitung ), Syllas Tzoumerkas' "The Miracle of Sargasso Sea" ( Tagesspiegel ) und Marie Kreutzers Wettbewerbsfilm "Der Boden unter den Füßen" ( taz Berliner Zeitung , unsere Kritik hier ).