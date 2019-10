René Polleschs Stück "Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt". Foto: William Minke



Kapitalismuskritik im Friedrichstadtpalast, mit den schönen Tänzerinnen? Klingt gut, aber viel ist dann doch nicht los auf der Bühne von René Polleschs Stück "Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt" - trotz der Tänzerinnen, bedauert Jenni Zylka in der taz. Hauptdarsteller Fabian Hinrichs, "so charismatisch er ist, verliert sich zunächst bewusst im Amphitheater, wandert allein, gekleidet in drei verschiedene glänzende Revuekostüme gleichzeitig, die Bühne auf und ab, und redet von der Tiefe, von der Einsamkeit. Eine Lasershow und Musik setzen ein, Hinrichs schwingt an einem Pendel über die Fläche, die Laser durchforsten den Raum, machen ihn mehrdimensional und noch riesenhafter, lassen den Schauspieler fast verschwinden. Dann kommen die Tänzer*innen. Das ist lustig und traurig: absurd, im Gleichschritt einsam zu sein." Aber so richtig funkt es nicht bei Zylka. Sie kann "nicht verstehen, wie die Welt erneuert werden soll, wenn doch nicht einmal ernsthaft in sie hineingeguckt wird, wenn nur Schlagworte (Kindheit, Einsamkeit, Verwertungslogik, Brücke) die Atmosphäre, die dringend notwendige Relevanz für alle bilden sollen."

In der Berliner Zeitung ist Janis El-Bira eher gerührt von dem hier ausgestellten Dilettantismus: Fabian Hinrichs spricht "im hautengen Goldeinteiler den Text vor sich her, schlendert durch die Zuschauerreihen, spricht im Tonfall eines Redners, der weiß, dass er eigentlich 'Käse erzählt'. An den Showeinlagen beteiligt er sich in völligem Einverständnis mit dem eigenen Dilettantismus. Ganz so hoch wie am Palast gefordert, wirft auch ein Supersportler wie Hinrichs die Beinchen nicht, seine Bewegungen schleppen denen der Kompanie stets um einen Sekundenbruchteil hinterher. Auch das ist purer Pollesch: Individualität rettet noch vor der großen Uniformität. Aber Wahnsinn, wie gut die aussieht!" In der FAZ winkt Jürgen Kaube ab: "So weit, so bekannt, Kapitalismuskritik eben, in einer Stadt, die den Kapitalismus mehr so vom Hörensagen kennt" und außerdem seien die Tanzeinlagen enttäuschend.