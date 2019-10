Dassin diesem Jahr mit demausgezeichnet werden soll, hat nach der gestrigen ersten literaturkritischen Begeisterung nun doch noch für die erwartbare gesellschaftspolitische Empörung gesorgt: Handkes Parteinahme in den Neunzigern für dieund seinefliegen ihm nun um die Ohren. Der sammelt erste entsetze und gallige Wortmeldungen, für diehat Michael Martens in die frühere Konfliktregion geblickt : "Das Spektrum der Reaktionen lässt sich so zusammenfassen:bei Kroaten, Albanern, Bosniaken sowie liberalen Serben, Begeisterung und Bestätigung bei serbischen Nationalisten sowie den Kriegstreibern von gestern. Um Handkes Literatur geht es dabei allenfalls am Rande, aber das ist auch nicht zu erwarten angesichts der vielen, die der neue Nobelpreisträger für Literatur im Laufe der Jahrzehnte über den Zerfall Jugoslawiens gemacht und geschrieben hat."Marie Schmidt und Thomas Urban halten in derweitere Stimmen fest. "Der deutsche Schriftsteller , der als Kind mit seinen Eltern den Massakern von Višegrad entkommen ist, schreibt auf, der Nobelpreis an Handke sei 'ein weiteres Signal - Geschichte ist uns egal. Sollen andere Generationen verarbeiten..' Und tatsächlich erklärte der Sekretär und Sprecher der Schwedischen Akademie auf Nachfragen, es sei nicht der Auftrag seiner Institution, literarische Qualität gegen politische Überlegungen abzuwägen." Überhaupt ist es sehr lohnenswert, Saša Stanišićs-Feed der letzten zwei Tage durchzulesen Christoph Schröder stellt sich aufnun "die, die, die. Oder, um in der Literaturgeschichte zu bleiben, die Frage, ob beispielsweise Antisemiten wie Louis-Ferdinand Céline oder Ezra Pound in rein ästhetischen Kategorien gelesen und bewertet werden können." Ob Handke den Preis verdient habe oder nicht, sei nicht der Punkt, doch erstaunlich sei, "dass die Apologeten von Handkes nicht diskutablen moralischen Verfehlungen so zahlreich waren und es geblieben sind. Es scheint, als könne es opportuner und verzeihbarer sein, am Grab eines Diktators und Massenmörders zu, als einen schlechten sexistischen Witz zu machen."Felix Stephan erinnert in derdaran, dass dem literarischen Werk und seiner Ehrunggegenüber stehen: "Wie sollen die Bosniaken, deren Nachbarn und Verwandte in Srebrenica oder Višegrad den serbischen Genoziden zu Tausenden zum Opfer gefallen sind, die Entscheidung der Schwedischen Akademie anders verstehen, als: Eure tausend Tode, eure Vertreibung, euer Leben im Exil ist uns letztlich nicht ganz so wichtig wie diePeter Handkes?" Und er stellt die Frage: "Hätte Handke den Preis auch bekommen, wenn derbegangen worden wäre?"Dass Handke den Preis erst jetzt erhält, dürfte tatsächlich mit seinen Positionen imzu tun haben, meint die Literaturwissenschaftlerin Pia Janke im-Gespräch. Ihrer Ansicht nach handelt es sich jedoch um "ein Missverständnis. Im Grunde genommen ging es ihm um sein großes Thema, nämlich wie mit Sprache, durch Medien,wird. Darum, welche Bilder von diesem Krieg erzeugt und transportiert wurden. Er ist nach Serbien gefahren, um das in den Blick zu bekommen, was die medialen Bilder ausgeblendet haben." In eine ähnliche Richtung zielt Michael Wurmitzer im: Handkes Berichte seiner Balkanreise erklärten sich aus seinem literarischen Gestus, meint er: "Diese Art der Wahrnehmung aus erster Hand, erstem Auge und erstem Ohr sind unabdingbar für die Literatur von Peter Handke. Er versucht stets, sich dem Vorgefertigten zu entziehen. Seinegegenüber gängigen Urteilen über die Welt kommt aus seinem Zweifel gegenüber dem, was alle sagen. Abgegriffene Worte sind Handke ein Graus. Wer wie Handke an der allgemein verwendeten Sprache zweifelt, muss notgedrungen an der Welt zweifeln, die abzubilden sie vorgibt. Was Handke als Geschichtsrelativismus oder Leugnung vorgewofen wird, kann als Konsequenz dieser seinergelten, das legen zahlreiche Auskünfte des Autors nahe."Bislang weitgehend unbeachtet geblieben in der Aufbereitung ist eine Wortmeldung der Schauspielerinaus dem Jahr 1999, an die die Übersetzerinin derunter anderem erinnert : Handkes ehemalige Lebensgefährtin schrieb damals, "er habe sie geschlagen: 'Ich höre noch meinen Kopf auf den Steinboden knallen. Ich spüre nochund auch die Faust im Gesicht', schrieb sie in einem offenen Brief an ihn, in dem sie ihm vorwarf, seine Solidarität mit Serbien sei eigentlich aus seinerentstanden, der Krieg nutze ihm nun, um seinzu erhöhen."Und Andreas Breitenstein erinnert in derans die. Er soll an jenen Schriftsteller gehen, "der in der Literatur das Herausragendste inproduziert hat" - aus dieser moralischen Sicht sei der der Preis für Handke nicht zu rechtfertigen.Andere Themen: Diebringt einen Schwerpunkt zu, dem Gastland der Frankfurter Buchmesse. Aldo Keel liefert Basiswissen von A bis Z. Der Übersetzer Peter Urban-Halle hält fest, dass es in der norwegischen Literatur vorrangig um Ich-Erkundung geht, aber "manche Autoren stehen auf der Schwelle, was vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt ist." Der norwegische Schriftsteller trauert augenzwinkernd um den Verlust des alten Norwegens, in dem man noch selbst Holz hakte statt mit dem SUV die Landschaft zu erkunden: "Dieses Urnorwegen - das uns gebildete Leute garantiert als 'mythisches' Norwegen präsentieren, ein phantastisches, phantasmagorisches und nicht zuletzt romantisches Norwegen - steht für eine Zeit, da ein Norweger sich nicht scheute, selber Hand anzulegen, da Fleiß und Geschick lebensnotwendig waren. Unten, in Neapel, konnte man gewiss den Lazzarone geben, in der Sonne hocken und Schinken oder Makkaroni vertilgen, aber hier. Schluderei oder halbherziger Einsatz kamen einen teuer zu stehen. Faulheit war keine Alternative."Weiteres: Peter Körte gratuliert in derdem Schriftsteller zum 70. Geburtstag. Im Print derspricht Mara Delius mit, der soeben mit dem-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Außerdem erscheint dieheute mit ihrerBesprochen werden"Briefe aus Norwegen" (),"All unsere Jahre" ( Tagesspiegel ),"Das flüssige Land" (),"Solenoid" ( FR ),"Die Zehnjahrespause" ( Freitag ),"Propaganda" ( Freitag ),Romandebüt "Der Ursprung der Welt" ( ZeitOnline ),für den Deutschen Buchpreis nominierter Fußballroman "Nicht wie ihr" ( Freitag ),"Winterbienen" (), die deutsche Erstveröffentlichung von'Roman "Psalm 44" aus dem Jahr 1962 (FAZ) und"Das Duell" über das Verhältnis zwischenund("Literarische Welt").