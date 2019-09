Zwei Seelen wohnen, ach, in seiner Brust: Diego und Maradona in "Diego Maradona"

Dokumentarfilm "Diego Maradona" spitzt die Zeit der "Hand Gottes" in Neapel - wo man ihn anfangs feierte, dann aber verteufelte, nachdem er 1990 Italien ausgerechnet in Neapel aus der WM kegelte - ziemlich intensiv zu: Als geradezu faustisch gespaltene Persönlichkeit - hier der, dort der- lernt man den Fußballer hier kennen, schreibt Jens Uthoff in der, der schlussendlich aber doch unterwältigt den Saal verließ: "Fürs Nachtprogramm imwäre das okay, für einen Kino-Dokumentarfilm und dessen Möglichkeiten ist das. Einefür jeden Fußballfan bleiben viele Spielszenen, allerdings nerven auch da diebei Ballberührungen, Fouls, Treffern." Simon Rayß freut sich imüber das zusammengetragene, sehr reichhaltige Archivmaterial, darunter "Material, das nie zuvor öffentlich gezeigt wurde. ... Asif Kapadias Dokumentarfilm entwickelt durch die Geschichte des sagenhaften Aufstiegs und tiefen Falls einen, wobei ererreicht - nicht nur, weil sich Diego Maradona immer wieder selbst zum Erlöser stilisiert. Der Film fängt den unbedingten Willen der Menschen ein, an etwas zu glauben. Er zeigt den Wahnsinn dieses Lebens, den Rausch und die Traurigkeit." Weitere Kritiken in FAZ und SZ , die sprach mit Kapadia.Schwenk zum Filmfestival, wo sich nach starkem US-Auftakt nunmehr das europäische Kino präsentiert: Mit"Martin Eden" undabsurd lakonischem "About Endlessness" gab es für Standard-Kritiker Dominik Kamalzadeh richtige Highlights im Festivalprogramm. Andersson lege mit seinem Film einen ganzen Fundus "eigenwilliger szenischer Miniaturen vor. Mit dem Erfahrungsschatz eines langen Lebens sinniert Andersson über. Das ist oft zum Lachen, manchmal aber auch sehr melancholisch. Die längste Episode erzählt von einem Priester, der seinen Glauben verliert und zum Arzt geht. Was wie ein Witz klingt, wird unter Anderssons Regie, die die Figuren wie in ausgebleichten Gemälden arrangiert, zum." Allerdings ist das auch ziemlich Geschmackssache, meint Tim Caspar Boehme in der: "So eine Lakonie muss man mögen. Andersson berührt in seinen grotesken Anordnungen allerdings stets existenzielle Dinge: Liebe, Todesangst, Neid, Verzweiflung. Freude gibt es mitunter ebenfalls, in kleinen Dosen. Das Komische dieser Miniaturen liegt weniger in dem, was passiert, als in dem,."Probleme hatte Boehme allerdings bei den Grausamkeiten, diein seinem Holocaust-Drama "The Painted Bird" zeigt. Der Film handelt von einem Jungen, der auf seiner Flucht vor dem Schlimmsten offenbar schrecklich gequält und misshandelt wird.literarische Vorlage gleichen Namens zählt zu den "grausamsten Bücher des 20. Jahrhunderts", erklärt Tobias Kniebe in der. Dass der Autor das Buch als Erfahrungsbericht ausgab, entpuppte sich als Lüge: "Diese Behauptung musste er irgendwann zurückziehen, schließlich brachte er sich um. Das alles gefilmt zu sehen, machtnoch vielfach deutlicher. ... Aber warum die ungeheure Anstrengung, eine derartige Zumutung gegen alle Widerstände ins Kino zu bringen, gerade jetzt? Ist es ein Ausdruck tiefster Panik vor der, die alles Fremde sofort mit der Mistgabel durchbohrt? Oder doch eher die Arroganz eines Filmemachers, der selbst denspielen will? Es fühlt sich traurigerweise an... wie."Weiteres: Knut Henkel wirft für die taz einen Blick in die neuen, das ursprünglich den unabhängigen Film stärken sollte, womöglich aber doch nur mehr Kontrolle über kritische Regisseure ermöglicht.Besprochen werden außerdemBerlinale-Gewinnerfilm "Synonymes" über einen Israeli in Paris ( SZ , unsere Kritik hier , diehat mit dem Regisseur gesprochen ),"Und der Zukunft zugewandt" über diehat mit dem Regisseur gesprochen ), der zweite Teil der-Verfilmung "Es" ( NZZ Standard , mehr dazu bereits hier ),auf DVD veröffentlichter Thriller "Domino" ( taz ) und der von Arte online gestellte Bauhaus-Sechsteiler "Die Neue Zeit" ( NZZ ).