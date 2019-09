Samara Herschs und Lara Thoms' "We All Know What's Happening". Foto: Zürcher Theaterspektakel

-Kritiker Egbert Tholl ist hin und weg von der australischen Produktion "We all know what's happening", bei der Jugendlichen beim ohnehin tollen Zürcher Theaterspektakel erzählen, wie Australien die Insel, mit dem Phosphor-Abbau erst unfassbar reich machte, dann in den Ruin trieb und schließlich zu einem Internierungslager für unerwünschte Flüchtlinge umfunktionierte: "Wie die Jugendlichen aus Darstellern der Sorglosigkeit zu Darstellern deswerden, löst eine Beklemmung aus, für die einem wenige Vorbilder einfallen. In ihrem politischen Gehalt verbunden mitkann man die australische Produktion als paradigmatisch für das Wollen vonsehen. 'Wenn man so viel Geld für ein Festival kriegt, muss es die Welt reflektieren und kann nicht nur Kunst sein.'"Angesichts der großartigen Festivals könnte-Kritikerin Daniele Musiconico es glatt für eine gute Idee halten , die. Denn nicht nur in Zürich. sonder auch bei der Ruhrtriennale, fanden die besten Aufführungen außerhalb statt: in der Fußgängerzone, an der Uni oder am Strand: "Was passiert hier? Kunst ist sich nicht zu fein,. Die Festivalleitung spricht von 'Avantgarde'. Ironisch, eigentlich. Kunst, die für ein Publikum gemacht sein soll, versteht sich als Avantgarde, wenn siesucht. Denn so wie in Bochum funktioniert die Öffnung des Theaterbegriffs. Und so wie in Zürich verschafft sich Theater in einer Stadt ein zeitgenössisches Bild. Es scheint, als ob diesen Sommer an den Festivals die Demokratisierung und Popularisierung des Theaters ein wichtiges Stück vorangekommen ist."Zum Abschluss des moniert Astrid Kaminski in dereine recht "repräsentative und kulinarische" Auswahl. Ihren Kritikerkollegen, die mit partizipativeren Theaterformen ihre Selbstabschaffung fürchten, empfiehlt sie übrigensEssay "Postcritique" , dem es um ein neues Verständnis der Kritik geht: "Um, wie de Sutter es nennt, eineüber das, was er denkt'." In derfand Wiebke Hüster das Festival dagegen zu "theoriefern und zeitgeistgelenkt".