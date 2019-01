Versuch über die menschlichen Transformation. Ilya Khrzhanovskys DAU

Wo ist die Zigarre? Fritz Katers Heiner-Müller-Stück am Berliner Ensemble. Foto: Matthias Horn

Monatelang ließen sich die Feuilletons vonin Berlin abgesagtes Monsterprojekt DAU auf Trab halten. Jetzt hatte das um den Physiker Lev Landau kreisende,in Paris Premiere, und in der verortet Joseph Hanimann das Ganze zwischen "", die Vorträge über den Transhumanismus grenzten an Scharlatanismus: "So viel zu wollen und so wenig zu können ist auch schon fast eine Leistung. Noch enttäuschender sind die dreizehn DAU-Filme, die aus den insgesamt 700 Stunden Rohaufnahmen auf 35-Millimeter-Material entstanden sind. Sie wechseln zwischen. Man folgt den ungeschminkten Darstellern ohne Lichtregie und ohne nachträglich eingespielte Tonspur in ihre banalsten, intimsten, schlimmsten Momente des Alltagslebens, des Liebesakts oder."-Kritiker Niklas Maak sieht in dieser Monumentalinstallation eine "" realisiert: "Was DAU mit Auftritten von Schlägern und Prostituierten als Bild der 'menschlichen Natur' mystifiziert, ist, mit dem abgründige Verhaltensweisen und Machtverhältnisse als Ausdruck des menschlichen 'Wesens' zementiert und politischer Veränderbarkeit entzogen werden. Vieles, was von DAU zu sehen ist, hat. 'Sich einlassen' heißt hier, sich den Regeln eines anderen zu unterwerfen; der DAU-Mensch sucht sein Heil bei Schamanen und Priestern in Selbstversenkung, Fremdsteuerung und alten Weisheiten."Nach einer ersten Sichtung kann Martina Meister imnoch nicht sagen , ob Dau seine große Versprechen einlöst: "Ein, eine eigene, befremdende Ästhetik, dazu philosophische Sätze wie: 'Das Glück existiert nicht, es ist eine Illusion.'" In derhätte Harry Nutt zwar nicht das immersive Rundumerlebnis gebraucht, weiß aber zu schätzen , dass Khrzhanovsky so eindringlich auf die Lebensgeschichte des Physik-Nobelpreisträgersaufmerksam gemacht hat. Die französischen Zeitungen haben noch nichts online. Der kündigt allerdings ein "Fiasko" an.Vielleicht ein bisschen zu offen, ein bisschen gefühlig, aber überfällig findet Rüdiger Schaper imStück "heiner 1-4 (engel fliegend, abgelauscht)" am Berliner Ensemble, mit dem erauf die Bühne zurückholt: "Der sich vielleicht gern versteckt hätte, als die Zeitenwende kam, als die Mauer fiel, die für ihn dank seiner Reiseprivilegien kein Hindernis war, vielmehr sein persönlicher künstlerischer Schutzwall. Er war ein intellektuelles,, ein höflicher Mensch. Er fehlt." Dass Schaper selbst im Stück alsauftaucht, freut ihn natürlich: "Es istdes Stücks, eine Befreiung aus dem respektvollen Ernst dieser Hommage an Heiner Müller."Besprochen werden eine vierstündige Bühnenfassung von' Vernon-Subutex-Saga am Zürcher Theater Neumarkt ("Nach der bestandenen Zeit ist der Kopf so leicht und klar, als hätte manerlebt", versichert Daniele Muscionico in der NZZ ), Operpremieren von' "Les Troyens" und"Il primo omicidio" in Paris (),"La Sonnambula" an der Deutschen Oper ( Tagesspiegel Berliner Zeitung ), die Uraufführung vonStück "Atlas" am Schauspiel Leipzig ( Nachtkritik ) undAfD-Groteske "Das blaue Wunder" am Staatsschauspiel Dresden ( Nachtkritik