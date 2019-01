Barbara Ehnes' Bühnenbild für Stefan Puchers Inszenierung von Elfriede Jelineks Trump-Stück "Am Königsweg" am Zürcher Schauspielhaus. Foto: Tanja Dorendorf, T+T Fotografie

Im-Interview mit Daniele Muscionico spricht die Bühnenbildnerin über das Zürcher Schiffbau-Theater, die offene Schönheit der Architektur und die Kunst, ein Thema in einen Raum zu verwandeln: "Ich frage mich zum Beispiel: Wie befinden sich die Menschen, und welche Verbindung hat das Publikum zu ihnen? Mich interessiert sehr, wie Menschen sich im Raum bewegen und von welchen Perspektiven und Hindernissen ihre Bewegungen bestimmt sind. Mir geht es auch um Überraschung und Irritation der Wahrnehmung, die neue Blickweisen auf den Stoff ermöglicht. Mein Bühnenbild will Raum schaffen für."Im-Interview mit Marius Brühl und Susanne Kippenberger erweist sich der kubanische Balletttänzerals bemerkenswert, vor allem seinem Vater gegenüber, der ihn in die Tanzschule geprügelt hatte: "Es ging ihm darum, dass ich nicht auch Lastwagen fahren muss.. In den achtziger Jahren war ich begeisterter Breakdancer, tanzte draußen in den Straßen von Havanna. Eines Tages sah er mich,und sagte: Du tanzt also gern? Unsere Nachbarin hatte ihm von einer Ballettschule im Zentrum erzählt. Dort gebe es auch umsonst zu essen. Mein Vater dachte sich wohl, prima,."Besprochen werden' "präzise, leichthändige"-Inszenierung "Plattform/Unterwerfung" am Bochumer Schauspielhaus (), Christopher Rüpings klare Inszenierung von Heinar Kipphardts Drama "In der Sache J. Robert Oppenheimer" ( Tsp Nachtkritik ), Samuel Barbers Oper "Vanessa" an der Oper Magdeburg ( NMZ ),Inszenierung von"Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" am Hamburger Schauspielhaus ( SZ ),' Bühnenfassung vonRoman "Jeder stirbt für sich allein" am Schauspiel Leipzig ( taz ),neue Oper "Violetter Schnee" nach einem Romanan der Berliner Staatsoper ( taz ),Erstling "Status Quo" an der Berliner Schaubühne ( Berliner Zeitung "starke" Inszenierung vonOper "Kátja Kabanová" am Staatstheater Mainz ( FR ),"Rigoletto" in Wiesbaden ( FR ).