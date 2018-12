Macbeth in Fahrt. Foto: Matthias Horn





Blutige Machtkriegspolitik kann man inInszenierung des - vonbearbeiteten - "Macbeth" am Berliner Ensemble studieren. "" ist Müllers Schlag- und Schlachtwort, notiert Peter von Becker im, von Bearbeitung wie Inszenierung herzlich unbeeindruckt: "Thalheimer folgt gleichermaßen Shakespeare-Müllers Macho-Ästhetik wie den. Zudem wird hier von Frauen offenbar gerne Männerblut geleckt, und alle schnippeln und metzgern immer wieder an den abgeschnittenen Gummipimmeln der diversen Macbeth-Opfer. Was aber tragen die Mörder, unterhalb der Königsklasse? Blutige Gummischürzen wie aus der Bühnenfleischerinnung (Kostüme Nehle Balkhausen). Selten also wirkte eine Thalheimer-Inszenierung einfältiger."Für den erfreuten-Kritiker Peter Laudenbach hat das Herrentrio Shakespeare, Müller, Thalheimer ganze Arbeit geleistet, die Folgen der Machtgier bloßzustellen: "Statt den Todesreigen der Machtelite mit erhabenen Momenten zu veredeln, ist Müllers Blick nicht frei von. Einzig den Hexen, die Macbeth mit der sich selbst erfüllenden Prophezeiung der ihm zukommenden Königswürde auf den Thron und damit ins Verderben stürzen, gilt seine ungeteilte Sympathie, weil sie, so der Dramatiker in einem Interview, ''. Michael Thalheimer unterstreicht in seiner ungemein dichten 'Macbeth'-Inszenierung am Berliner Ensemble genau diese Mechanik des leer laufenden Machtkampfs, die auf die beruhigende Wirkung moralischer Wertungen ausdrücklich verzichtet."Ulrich Seidler von der sieht vor allem blutigen Slapstick. Und: "Dieser aufgepumpte und zerdehnte Abend trägt seine laute, schwarzvor sich her. Seine aufgesetzte Langsamkeit ist der gemeinste und zugleich wirkungsvollste Effekt. Als würde jemand zugleich Vollgas geben und mit großer Unerschütterlichkeit auf den Klötzern stehen.." Das sind "zwei Stunden, die nicht leicht vergehen, aberbleiben", schreibt-Kritiker Simon Strauß, auch wenn die starke Stilisierung hier alles "starr stellt".Michael Wolff ist das ausgestellte Menschenbild etwas zu simpel : "Wenn sich das Theater hier, könnte es in Zweifel geraten, ob die Welt wirklich so schlecht ist. Ob der Mensch dieses Bildnis seiner selbst wirklich verdient." Hannah Lühmann (, ohne so richtig zu wissen, warum".Weitere Artikel: Diehat längst auch das Theater erreicht, schreibt Anne Katrin Fessler imund bringt uns auf den neuesten Stand. Im schreibt Gregor Dotzauer eine Hommage auf die chinesische, die heute und morgen im Haus der Berliner Festspiele von derdargeboten wird. Anlässlich der Barocktage an der Berliner Staatsoper unterhält sich Eleonore Büning für denmit dem DirigentenüberBesprochen werden außerdemInszenierung von Werner Schwabs Radikalkomödie "Volksvernichtung" am Wiener Akademietheater ( Presse nachtkritik ) undAdaption von Jonathan Safran Foers Roman "Hier bin ich" am Theater Bremen ( nachtkritik ).