Szene aus Sergei Loznitsas "Donbass"

Im Gespräch mit spricht der ukrainische Regisseurüber seinen Film "Donbass", der Szenen in dokumentarischer Anmutung aus dem südostukrainischen Kriegsgebiet nachstellt, und weist kategorisch den Vorwurf der Propaganda zurück, den Interviewer Steffen Dobbert immer wieder kolportiert,zu machen: "Propaganda ist, wenn man etwas erfindet. Ich habe aber in meinem Film nichts erfunden. Es gibtvon den Szenen im Film. Er zeigt also die Wahrheit. Außerdem ist es mir wichtig, dass ich keinen Film aus Sichtweise der ukrainischen oder der russischen Regierung gemacht habe. Ich präsentiere lediglich meine Sichtweise auf diesen Krieg. ... Dieser Film ist ungemütlich und unakzeptabel für beide Seiten dieses Kriegs. Schon komisch, wenn ich dafür als Propagandist bezeichnet werde. Denn wenn mein Film Propaganda ist, dann ist diePropaganda." Hier die ersten Einschätzungen des Films nach seiner Cannes-Premiere.Das, das heute Abend eröffnet wird, gibt sich in diesem Jahr nach erstem Blick ins Programm, schreibt Tim Caspar Boehme in der. Überhaupt zeigt sich das Festival, zumindest was das Programm angeht, von seiner besten Seite, schreibt Susan Vahabzadeh in der: Insbesondereschöpfe Venedig, da es das letzte große Festival vor Beginn der Oscar-Saison ist, gehörig den Rahm ab und sagt auch zu dengern Ja, die in Cannes vor verschlossenen Kinos standen. Nur bei der Parität hapert es: Es läuft nur ein Film einer Frau im Wettbewerb:"The Nightingale" - was bereits entsprechende Reaktionen nach sich zog. "Biennale-Chef Paolo Barrata hat auch eingeräumt, dass 21 Prozent der Einreichungen von Regisseurinnen gewesen seien. In den Wettbewerb fand dann aber nur einer dieser Filme, das sind nicht einmal fünf Prozent. Die Festivalleitung gibt sich bei dem Thema trotzdem stur. (Mostra-Chef Alberto) Barbera sagte, wenn man ihn dazu brächte, einen Film in die Auswahl aufzunehmen,, werde er zurücktreten."Weitere Artikel: Für diekommen erstaunlich viele Filme in Betracht, schreibt Hanns-Georg Rodek in der(eine Liste der Vorauswahl gibt es bei). Jörg Seewald spricht in dermitüber deren neue Comedy-Serie "Arthurs Gesetz", bei der, wie die Schauspielerin beteuert, "die Klischees nicht wieder durchgekaut" würden.-Kritikerin Kathrin Hollmer hat jedenfalls schon mal großen Spaß an dem schwarzhumorigen Treiben, bei dem sichfür Gedeck eine. Evelyn Vogel erinnert in deran die Dreharbeiten zu' "Zur Sache Schätzchen" in Schwabing.Besprochen werdenBerliner Gangsterfilm "Asphaltgorillas" ( Berliner Zeitung ), das-Comeback "Mein Name ist Somebody" ( kino-zeit.de ),"Gundermann" (online nachgereicht von der FAZ ),Actionkomödie "Bad Spies" mitundals Laienagentinnen ( taz Standard ), TV-Komödie "Familie Lotzmann auf den Barrikaden" ( FR ) undOnline-Dating-Komödie "Safari - Match Me If You Can" ( SZ ).