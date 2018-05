Szene aus Bernd Alois Zimmermanns "Die Soldaten" in Köln. Foto: © Paul Leclaire



Vollkommen hingerissen kommt Regine Müller (taz) aus Bernd Alois Zimmermanns Oper "Die Soldaten", die Carlus Padrissa in Köln inszeniert hat. Die Bühne und der Aufbau sind eine Wucht, schreibt sie. Und "das riesig besetzte Gürzenich-Orchester und seinen GMD François-Xavier Roth, der hier ganz zu sich kommt. Roth ist bekanntlich Spezialist für Neutöner, und nun zieht er triumphal alle Register. Allein wie er den gewaltigen Apparat mit den teilweise ausgelagerten Schlagwerkern, Bühnenmusik, Jazz-Combo, Zuspielbändern und nahezu 20 Solisten mit makelloser Präzision zusammenhält, grenzt an ein Mirakel."



Im Interview mit der Welt erklärt Oliver Reese, neuer Intendendant des Berliner Ensembles, was er alles anders machen will in dieser Spielzeit: eine Brecht-Uraufführung!, eine Brecht-Inszenierung von Castorf, Gender-Krise und Heiner Müller, mehr lebende Autoren. Außerdem, klagt er, hat Claus Peymann die Kasse leergeräumt und seinem Nachfolger eine Million Euro Schulden überlassen, "die damit zusammenhängen, dass im letzten Wirtschaftsplan, den noch er als Intendant zu verantworten hatte, unter anderem vollkommen illusorische Gastspieleinnahmen stehen: 1,3 Millionen. Es konnten aber nur 625.000 eingenommen werden. Und das war vorherzusehen. Es musste ein Wirtschaftsplan mit einer schwarzen Null abgegeben werden. Diese konnte mit derart unrealistischen Planwerten aber nicht erreicht werden. Es war ja klar, wenn das Jahr abgerechnet ist, dann würde mein Vorgänger schon im wohlverdienten Ruhestand sein. Und es stehen 250.000 Euro Einnahmen von der Lotto-Stiftung drin, die aber in diesem Hause schon 2016 verbucht wurden." Im Interview mit der Berliner Zeitung wird er dann noch ein bisschen deutlicher: "Wir haben eine Bruchbude übernommen. ... Herr Peymann hat uns ja unter anderem überlassen, alle abgespielten Bühnenbilder zu entsorgen. Nach mir die Sintflut."



Weitere Artikel: In der nachtkritik ist Sophie Diesselhorst fest überzeugt, dass Mitbestimmung auch am Theater funktionieren kann und nicht alles "von Intendantengottes Gnaden" abhängen muss: Beispiel dafür sind ihr die Berliner Philharmoniker, "die sich am 1. Mai 1882 als "Orchesterrepublik" gründeten und seither sowohl Chefdirigenten als auch neue Kolleg*innen in demokratischer Abstimmung wählen: Sie sind unbestritten eins der besten Orchester der Welt." Eine Dirigentin hatten die aber auch nie. Margarete Affenzeller porträtiert für den Standard den Berliner Regisseur Ersan Mondtag, der in Wien mit der "Orestie" gastiert.



Besprochen werden Nicolas Stemans Inszenierung von Strindbergs "Der Vater" (nachtkritik) an den Münchner Kammerspielen, Andreas Kriegenburgs Inszenierung von Lorcas "Yerma" am Schauspiel Dresden (nachtkritik), Johan Simons' Adaption von Ayn Rands Roman "Fountainhead" für das Hamburger Thalia Theater (nachtkritik, SZ, Zeit), Verdis "Maskenball" am Staatstheater Wiesbaden (FR), die Choreografie "Rice" der Tanzgruppe von Lin Hwai-min im Festspielhaus St. Pölten (Standard), Nacho Duatos Choreografie "Romeo und Julia" in Berlin (Tagesspiegel), Jan-Christoph Gockels Inszenierung von Friedrich Hebbels "Die Nibelungen" am Staatstheater Mainz (FR) und die Uraufführung von Sidney Corbetts Pasolini-Oper "San Paolo" in Osnabrück (FAZ).