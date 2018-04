Forced Entertainment völlig "Out of Order" am Schauspiel Frankfurt. Foto: Hugo Glendinning



Wunderschön und sehr komisch findet Mounia Meiborg in der SZ das Stück "Out of Order", mit dem das britische Theaterkollektiv Forced Enterteinment am Frankfurter Schauspiel dem guten alten Clown zum großen Auftritt verhilft: "Sechs Menschen in Clownskostümen schlurfen auf die Bühne. Müde und abgekämpft sehen sie aus, ein bisschen widerwillig auch. Die Karoanzüge sind derangiert; die Schminke dagegen - weißer Grund, schwarzer vertikaler Kajalstrich, dick rot übermalter Mund - noch ganz gut intakt. In sechs Bildern unter sechs Neonröhren zeigen sie eine stumme Abhandlung über Sinn und Unsinn des Theaters und des Lebens. Über das Älterwerden und die Vergeblichkeit. Und nebenbei zeigen sie mal wieder, dass es nichts Schöneres gibt, als tollen Schauspielern beim Nichtstun zuzusehen." Weitere Besprechungen in FR und Nachtkritik.



Nach Falk Richter in Hamburg hat jetzt auch Stephan Kimmig am Deutschen Theater in Berlin Elfriede Jelineks Trump-Stück "Am Königsweg" inszeniert. In der taz ist Barbara Behrendt entsetzt, wie wenig der Regisseur mit Elfriede Jelineks Stück in "genialischer Schnellschreiber-Manier" anzufangen weiß: "Als wolle der 59-jährige Kimmig auf Teufel komm raus die Mätzchen einer gerade angesagten jungen Regiegeneration kopieren - dabei sind doch die zynische Coolness und der Kindergeburtstagshumor eines Christopher Rüping oder Martin Laberenz überhaupt nicht sein Ding. Beinahe tragisch, wie ein ernsthafter Menschenerkunder wie Kimmig, dem zuletzt am Deutschen Theater eine hochkonzentrierte 'Phädra' gelungen ist, hier auf pures Allotria und alberne Dekonstruktion abfährt." Ähnlich sehen das Tagesspiegel und Nachtkritik. In der Welt ist Tilman Krause ganz anderer Auffassung. Je weniger von Jelinek übrig bleibe, desto besser: "Denn der Kerngedanke dieses Stücks, das Stephan Kimmig so stimmig als Slapstick-Abfolge inszeniert, ist die totale Orientierungslosigkeit."



Weiteres: Die Nachtkritik resümiert einen Artikel der Zeitschrift American Theater, in dem David Cotes bereits im Dezember vom Niedergang der Theaterkritik in den USA berichtete: "Verleger und Redakteure sind sich vollkommen bewusst, dass die Kritik stirbt. Aber es scheint niemanden zu kümmern. Nach Cotes Schätzung gibt es noch etwa zwei Dutzend fest angestellte Kritiker*innen im gesamten Land, genau weiß das niemand."



Besprochen werden Johan Simons Abend über die erzkapitalistische Ikone Ayn Rand am Hamburger Thalia-Theater (dem Nachtkritiker Stefan Schmidt einige großartige Momente bescheinigt), José María Sánchez-Verdús mystische Oper "Argo" in Schwetzingen (SZ), die Uraufführung von Edward Clugs Ballett "Faust" am Opernhaus Zürich (das Martina Wohlthat in der NZZ als "luftig getanztes Spektakel" beschreibt), Jan-Christoph Gockels Inszenierung von Hebbels "Nibelungen" am Staatstheater Main (Nachtkritik), Abdel Maksouds ideologiekritisches Stück "Café Populaire" am Theater Neumarkt (NZZ, Nachtkritik), das Stück "Kluge Gefühle" der Autorin und Schauspielerin Maryam Zaree auf dem Heidelberger Stückemarkt (FR), Rolando Villazóns "Fledermaus"-Inszenierung an Berlins Deutscher Oper (Tagesspiegel, Berliner Zeitung, FAZ) und Gabriel Garcia Lorcas träumerisch-trauriges Stück "Yerma" (das Andreas Kriegenburg in Dresden nach Ansicht von FAZ-Kritiker Simon Strauß als "verschwitzte Männerphantasie" inszeniert).