In Moskau hat der russische Regisseurtrotz seiner Verhaftung ein neues Stück herausgebracht, berichtet Julian Hans in der, und man konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob es mit Puschkin von dererzählte oder einem: "In einem russischen Bahnhofsbistro. Wartebänke, müde Passagiere, in einer Vitrine Sandwiches in Frischhaltefolie. Da tritt der Seraph in den Raum, bleich und furchteinflößend wie ein, packt einen der Anwesenden, schmettert ihn zu Boden. 'Und er schnitt mir die Brust mit dem Schwert auf und nahm das zuckende Herz heraus und legte mir.'"Am Wochenende attackiert derden Volksbühnenchefund warf ihm etwa vor, in seinemsämtliche Stellen für "Regie und Dramaturgie" zu streichen. Schlecht recherchiert nennt das Chriastiane peitz imund kontert: "Bisher gab es unter den Stichworten Dramaturgie, Regie und Produktion insgesamt 16,75 Stellen, ab 2018 sind sie neu unter 'Programm' und 'Produktion' sortiert, mit insgesamt 21 Stellen für Dramaturgen, Regieassistenten, Kuratoren und Programmmacher. Mit anderen Worten: Es gibt keinen Schwund, sondern einen Aufwuchs." Ulrich Seidler sieht das in derähnlich, aber zum Beispiel bei den Schauspielerstellen nicht ganz so unproblematisch: "Dass nun dieeinfach gestrichen werden, ist mehr als."Besprochen werden Wagners "Parsifal" unterundin Hamburg ("Nagano lässt das Orchester so schlicht aufspielen, wie das fürmöglich ist", schreibt Helmut Mauró in der SZ ),Theaterfassung vonComing-of-Age-Geschichte "Ellbogen" am Schauspiel Düsseldorf ( taz ), das Musical "I Am from Austra" im Wiener Raimund-Theater ( Standard ), ein-Abend im Theater an der Gumpendorfer Straße/ TAG ( Standard ), Mpumelelo Paul Grootbooms Theater-Krimi "Die Nacht von St. Valentin" ( Nachtkritik ),entmoralisierter "Woyzeck" in Basel ("Militaristische Geisterbahnstimmung à la Rammstein", verspürte Simon Strauß in der) undPhilosophiekomödie "The Hard Problem" am Staatstheater Wiesbaden ().