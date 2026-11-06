Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ARD Literally (@ard_literally)

Das ganze Internet staunt über die, die dienun auch bei Instagram an den Tag legt. Die Revolution: Auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Büchern wird gänzlich verzichtet. Young Adults wollen einfach nur wissen, ob ein Buch in ihren Kanon passt. Das ist die Zukunft!