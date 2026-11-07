Kulturpolitik

Deutsche Kulturpolitiker dürften sich bei Kostenplanungen für eine anvisierte neue Zürcher Oper prächtig amüsieren, über die Isabel Heusser in der NZZ berichtet. "Noch ist offen, wie viel genau der Neubau kosten wird. Klar ist einzig: Er wird teuer. Die Verantwortlichen rechnen mit Baukosten von rund 500 Millionen Franken, wobei etwa die Hälfte auf die Sanierung des Altbaus entfallen dürfte."