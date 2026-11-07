9punkt - Die Debattenrundschau
Ein Prozess, den sie "Uncivilisation" nennen
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
07.11.2026. Mit Erleichterung, aber nicht ohne Misstrauen blicken Yascha Mounk in der taz und Richard Sennett in der FR auf den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA. In der taz spricht Raphael Gross, Direktor des Deutschen Historischen Museums, über Kolonialismus und Holocaust. In der SZ wirft Dan Diner zum 9. November einen Blick auf das deutsch-französische Problem. In der FR erklärt der Historiker Frank Trentmann, wie Populismus wirklich zu verstehen ist.Efeu - Die Kulturrundschau vom 07.11.2026 finden Sie hier
Politik | Ideen | Geschichte | Kulturpolitik | Europa
Politik
Der Politologe Yascha Mounk beobachtet Trumps Niederlage bei den Midterms mit Erleichterung, aber nicht ohne Misstrauen. Im Interview mit Sebastian Moll von der taz sagt er: Trump "ist jetzt offiziell eine lahme Ente. Aber eine lahme Ente mit einer Panzerfaust." Er hofft, dass sich die Demokraten nun reorganisieren: "Amerikanische Parteien haben anders als deutsche Parteien nicht wirklich gewählte Parteivorsitzende. Das bedeutet, dass amerikanische Parteien eigentlich nur dann einen Anführer haben, wenn sie entweder einen Präsidenten im Weißen Haus haben oder wenn Präsidentschaftswahlkampf ist und schon ein Kandidat erkoren wurde. Insofern lag es in der Natur der Dinge, dass die Demokraten die letzten beiden Jahre nicht wirklich einen Anführer hatten. Aber wenn man sich diese Wahl anschaut, sieht man viele große Talente. Einen Jon Ossoff etwa, der in Georgia, was eigentlich ein Swing State sein soll, mit fast 20 Punkten gewonnen hat. Der ist sicherlich jetzt einer der sehr ernsthaften Anwärter auf die Präsidentschaft. Oder auch ein Senator Scott Colom, der in Mississippi mit einem sehr cleveren Wahlkampf es geschafft hat, in tiefrotem Territorium die Republikaner zu besiegen."
Auch Richard Sennett kommentiert im Gespräch mit Michael Hesse von der FR den Ausgang der Zwischenwahlen. Und er warnt: "Trump hat nicht nur politischen Schaden angerichtet. Er hat die amerikanischen Institutionen in einem geradezu unglaublichen Ausmaß beschädigt, ja teilweise zerstört." So erfreulich der Sieg der Demokraten, der Wiederaufbau wird nicht einfach: "Die politischen Instrumente, die den Demokraten zur Verfügung stehen, sind für eine solche Aufgabe nicht besonders gut geeignet. Trump ist schließlich weiterhin Präsident. Und die Republikaner werden in den kommenden Jahren vermutlich in heftige interne Machtkämpfe darüber verwickelt sein, wer ihr nächster Präsidentschaftskandidat werden soll. Wer soll sich unter diesen Umständen um den Wiederaufbau des Staates kümmern? Die Demokraten verfügen nun über legislative Macht, aber nicht über die Regierung. Das wird ungeheuer schwierig."
In der letzten Woche hatte Ronya Othmann den von der Naumann-Stiftung für den Schah-Sohn Reza Pahlavi vorgesehenen Freiheitspreis in der FAS scharf kritisiert - mit Hinweis auf die Unterdrückungsgeschichte des Schahregimes. Heute schreibt die Journalistin Shila Behjat, die der Minderheit der Bahai angehört: "Viele seiner Unterstützer sehen in Reza Pahlavi denjenigen, dem dieses Ende gelingen könnte. Viele von ihnen, die ich in den vergangenen Monaten sprach, verbinden mit ihm vor allem das Ende von Schmerz und Trauma. Das Ende der Islamischen Republik durch und mit Reza Pahlavi jedoch bedeutet für viele andere, die ich ebenfalls sprach, nicht das Versprechen eines Endes von Verbrechen. Das ist ein eitriger Entzündungspunkt innerhalb eines Widerstandsmuskels, der ohnehin dauerhaft unter Beanspruchung stand und steht."
Auch Richard Sennett kommentiert im Gespräch mit Michael Hesse von der FR den Ausgang der Zwischenwahlen. Und er warnt: "Trump hat nicht nur politischen Schaden angerichtet. Er hat die amerikanischen Institutionen in einem geradezu unglaublichen Ausmaß beschädigt, ja teilweise zerstört." So erfreulich der Sieg der Demokraten, der Wiederaufbau wird nicht einfach: "Die politischen Instrumente, die den Demokraten zur Verfügung stehen, sind für eine solche Aufgabe nicht besonders gut geeignet. Trump ist schließlich weiterhin Präsident. Und die Republikaner werden in den kommenden Jahren vermutlich in heftige interne Machtkämpfe darüber verwickelt sein, wer ihr nächster Präsidentschaftskandidat werden soll. Wer soll sich unter diesen Umständen um den Wiederaufbau des Staates kümmern? Die Demokraten verfügen nun über legislative Macht, aber nicht über die Regierung. Das wird ungeheuer schwierig."
In der letzten Woche hatte Ronya Othmann den von der Naumann-Stiftung für den Schah-Sohn Reza Pahlavi vorgesehenen Freiheitspreis in der FAS scharf kritisiert - mit Hinweis auf die Unterdrückungsgeschichte des Schahregimes. Heute schreibt die Journalistin Shila Behjat, die der Minderheit der Bahai angehört: "Viele seiner Unterstützer sehen in Reza Pahlavi denjenigen, dem dieses Ende gelingen könnte. Viele von ihnen, die ich in den vergangenen Monaten sprach, verbinden mit ihm vor allem das Ende von Schmerz und Trauma. Das Ende der Islamischen Republik durch und mit Reza Pahlavi jedoch bedeutet für viele andere, die ich ebenfalls sprach, nicht das Versprechen eines Endes von Verbrechen. Das ist ein eitriger Entzündungspunkt innerhalb eines Widerstandsmuskels, der ohnehin dauerhaft unter Beanspruchung stand und steht."
Ideen
Der deutsch-britische Historiker Frank Trentmann serviert in der FR beim Thema Populismus erstmal die Soziologen ab und macht die eigene Branche stark: "Die meisten Kommentare greifen in ihrer Diagnose des Problems zu kurz. Sie verweisen gern auf Neoliberalismus, Globalisierung, Ungleichheit und die 'Abgehängten'. Dies sind allesamt Erklärungen, die bei genauerem Hinsehen in sich zusammenfallen... Ein historischer Blick auf diese Ideen ist hilfreich, weil er sowohl verwandte Züge wie auch zentrale Unterschiede zwischen damals und heute beleuchten kann." Und dann folgen Sätze, die gerade Leser der FR traurig stimmen müssen: "Die Erzählung von einem stabilen Zeitalter der Sozialdemokratie, das in den 1980er und 90er Jahren vom Neoliberalismus abgelöst wurde, ist zu bequem. Bereits 1977 war jeder zweite Westdeutsche der Meinung, viele Arbeitslose seien schlicht faul und die Arbeitslosenhilfe zu großzügig. Das Recht auf Sozialleistungen war nie ein populärer Konsens. Der Firnis der Sozialdemokratie war womöglich dünner, als wir gerne glauben möchten."
Der SZ-Redakteurin Kathleen Hildebrand ist ein Bach hinterm Haus durch den Klimawandel möglicherweise dauerhaft ausgetrocknet. In einem Essay beschreibt sie ihre "Klimatrauer" und stellt fest, dass sie damit nicht allein ist. In Britannien gibt es ein "Dark Mountain Project", das diese Klimatrauer sozusagen in ein Programm fasst: "Die Gruppe gab sich auch ein düster klingendes, sanft apokalyptisches und beinahe antiaktivistisches Manifest, das man auf ihrer Webseite nachlesen kann. Die Welt geht unter, wir können nichts mehr dagegen tun und stellen uns unserer Trauer. Das Letzte, was noch helfen könnte, ist den 'Dark Mountain'-Gründern zufolge ein Prozess, den sie 'Uncivilisation' nennen, Entzivilisierung. Ein radikaler Perspektivwechsel, durch den der Mensch nicht mehr im Zentrum aller Weltwahrnehmung steht, sondern sich als verflochten mit der Natur erkennt. Humanismus? So kurz vor dem Kollaps braucht man etwas Neues."
Der SZ-Redakteurin Kathleen Hildebrand ist ein Bach hinterm Haus durch den Klimawandel möglicherweise dauerhaft ausgetrocknet. In einem Essay beschreibt sie ihre "Klimatrauer" und stellt fest, dass sie damit nicht allein ist. In Britannien gibt es ein "Dark Mountain Project", das diese Klimatrauer sozusagen in ein Programm fasst: "Die Gruppe gab sich auch ein düster klingendes, sanft apokalyptisches und beinahe antiaktivistisches Manifest, das man auf ihrer Webseite nachlesen kann. Die Welt geht unter, wir können nichts mehr dagegen tun und stellen uns unserer Trauer. Das Letzte, was noch helfen könnte, ist den 'Dark Mountain'-Gründern zufolge ein Prozess, den sie 'Uncivilisation' nennen, Entzivilisierung. Ein radikaler Perspektivwechsel, durch den der Mensch nicht mehr im Zentrum aller Weltwahrnehmung steht, sondern sich als verflochten mit der Natur erkennt. Humanismus? So kurz vor dem Kollaps braucht man etwas Neues."
Geschichte
Im Deutschen Historischen Museum läuft zur Zeit die Ausstellung "Umstrittene Verwandtschaft - Koloniale und nationalsozialistische Gewalt", verantwortet von dem Historiker Stephan Malinowski und Raphael Gross, dem Direktor des Museums. Kolonialismus und Holocaust lassen sich sehr wohl vergleichen, sagt Gross im Gespräch mit Jan Feddersen von der taz. Die Nazis rechtfertigten ihre Mordpolitik in den besetzten Ländern selbst mit dem Hinweis auf den Kolonialismus anderer Länder. Das heißt nicht, dass es nicht kategoriale Unterschiede gab. "Bestimmte Aspekte der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik waren präzedenzlos, ja. Die Vernichtungsstätten der Aktion Reinhardt stellen aus unserer Sicht eine historische Zäsur dar. Sie lassen sich nicht als bloße Fortsetzung kolonialer Gewalt erklären. Besonders wichtig ist dabei der Antisemitismus. Antisemitismus und Rassismus weisen Gemeinsamkeiten auf. Beide können Menschen Eigenschaften zuschreiben, die angeblich unveränderlich sind. Im Antisemitismus besteht jedoch eine besondere Spannung. Juden werden zugleich als minderwertig und als übermächtig dargestellt, als Menschen, die angeblich nicht dazugehören und zugleich die Welt beherrschen. Dahinter steht die Vorstellung, eine bessere Welt könne entstehen, wenn es die Juden nicht mehr gäbe. Diese antisemitische Erlösungsvorstellung lässt sich nicht einfach mit kolonialrassistischen Gewaltverhältnissen gleichsetzen."
Außerdem: In der FAZ fragt der Historiker Joachim von Puttkamer, wo das vom Bundestag beschlossene Dokumentationszentrum zum Zweiten Weltkrieg bleibt. Bisher gebe es keinen Ort, der "die Gesamtheit der NS-Herrschaft in Europa auch nur annähernd" abbilde.
Außerdem: In der FAZ fragt der Historiker Joachim von Puttkamer, wo das vom Bundestag beschlossene Dokumentationszentrum zum Zweiten Weltkrieg bleibt. Bisher gebe es keinen Ort, der "die Gesamtheit der NS-Herrschaft in Europa auch nur annähernd" abbilde.
Kulturpolitik
Deutsche Kulturpolitiker dürften sich bei Kostenplanungen für eine anvisierte neue Zürcher Oper prächtig amüsieren, über die Isabel Heusser in der NZZ berichtet. "Noch ist offen, wie viel genau der Neubau kosten wird. Klar ist einzig: Er wird teuer. Die Verantwortlichen rechnen mit Baukosten von rund 500 Millionen Franken, wobei etwa die Hälfte auf die Sanierung des Altbaus entfallen dürfte."
Europa
Dan Diner macht sich in der SZ zum 9. November ein paar überraschende, aber nicht beruhigende Gedanken zu Deutschland, das sich angesichts eines zurückweichenden Amerikas neu nationalisiere. Die sich lockernde transatlantische Bindung macht für ihn auch den Blick auf ein deutsch-französisches Defizit frei: "Dank dem politischen Willen ist es jahrzehntelang gelungen, jenes Manko zu kompensieren, das immer schon bestand: nämlich, dass Deutschland und Frankreich traditionell und strukturell wenig kompatibel sind. Der vorausschauend tastende Blick in die unmittelbare Zukunft und damit auf die dräuenden französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr nächsten Jahres verheißt Europa wenig Gutes. Beide dominierende Tendenzen, weit rechts wie weit links, zeichnen sich nicht durch besondere Deutschfreundlichkeit aus."
Die Oligarchisierung Frankreichs schreitet nicht nur auf der Rechten voran, wo der Milliardär Vincent Bolloré mit Geld und Medien das Rassemblement national unterstützt. Auf der Linken steht ihm der Investmentbanker und Multimillionär Matthieu Pigasse gegenüber, den Daniel Steinvorth für die NZZ porträtiert. Wie sein einstiger Rivale Macron kommt er aus dem Investmentbanking: "Bei Lazard stieg Pigasse zum Frankreich-Chef auf. Daneben investierte er auf eigene Rechnung: 2010 kaufte er gemeinsam mit dem Milliardär Xavier Niel und dem Modeschöpfer Pierre Bergé die Zeitung Le Monde (seine Anteile verkaufte er später). Bereits 2009 hatte er das Musikmagazin Les Inrockuptibles erworben, 2015 kam Radio Nova hinzu. Beide gehören heute zu seiner Holding Combat. Ein Jahr später gründete er mit Niel und dem Produzenten Pierre-Antoine Capton den Medienkonzern Mediawan, der das französische öffentlich-rechtliche Fernsehen mit Programmen beliefert." Diese Medien sind in den letzten Monaten mit antisemitischen Inhalte aufgefallen und arbeiten selbstverständlich dem Populisten Jean-Luc Mélenchon zu.
Die Russen müssen verstehen, "dass es nur noch schlimmer wird, falls der Krieg weitergeht", sagt der Ex-Oligarch und heutige Exil-Oppositionelle Michail Chodorkowski im Gespräch mit Mathias Brüggmann von der taz. "Genau das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe jener russischen Medien, die vom Ausland aus arbeiten." Und an die Adresse der Westeuropäer: "Ich bin überzeugt, dass es ohne eine Demonstration von Stärke nicht gelingen wird, sich mit Putin auf Bedingungen zu einigen, die für Europa vernünftig sind. Und ich bin mir sicher, dass es absolut unmöglich sein wird, mit ihm einen langfristigen Frieden auszuhandeln."
Ein etwas bizarres Demokratieverständnis offenbart die Linkspartei in Berlin. Die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer fordern die Abgeordnete Vanessa Emde, eine fanatische Israelfeindin, auf, ihr Mandat zurückzugeben, berichtet unter anderem Robert Kiesel im Tagesspiegel - es geht darum, sich als Linkspartei trotz grassierendem Antisemitismus in den eigenen Reihen für das Bündnis mit den Grünen und der SPD landfein zu machen: "'Wir vertrauen ihr nicht mehr', sagte das Spitzenduo nach der Sitzung des Landesvorstands am Abend." So umstritten Emde sein mag - sollte man die ehemalige SED nicht informieren, dass die Abgeordnete vom Volk gewählt wurde und nicht in erster Linie vom Vertrauen der Partei abhängt? Allerdings scheint die Partei selbst nicht zu glauben, dass Emde der Aufforderung nachkommt - man will sie dann aus der Fraktion ausschließen.
Die Oligarchisierung Frankreichs schreitet nicht nur auf der Rechten voran, wo der Milliardär Vincent Bolloré mit Geld und Medien das Rassemblement national unterstützt. Auf der Linken steht ihm der Investmentbanker und Multimillionär Matthieu Pigasse gegenüber, den Daniel Steinvorth für die NZZ porträtiert. Wie sein einstiger Rivale Macron kommt er aus dem Investmentbanking: "Bei Lazard stieg Pigasse zum Frankreich-Chef auf. Daneben investierte er auf eigene Rechnung: 2010 kaufte er gemeinsam mit dem Milliardär Xavier Niel und dem Modeschöpfer Pierre Bergé die Zeitung Le Monde (seine Anteile verkaufte er später). Bereits 2009 hatte er das Musikmagazin Les Inrockuptibles erworben, 2015 kam Radio Nova hinzu. Beide gehören heute zu seiner Holding Combat. Ein Jahr später gründete er mit Niel und dem Produzenten Pierre-Antoine Capton den Medienkonzern Mediawan, der das französische öffentlich-rechtliche Fernsehen mit Programmen beliefert." Diese Medien sind in den letzten Monaten mit antisemitischen Inhalte aufgefallen und arbeiten selbstverständlich dem Populisten Jean-Luc Mélenchon zu.
Die Russen müssen verstehen, "dass es nur noch schlimmer wird, falls der Krieg weitergeht", sagt der Ex-Oligarch und heutige Exil-Oppositionelle Michail Chodorkowski im Gespräch mit Mathias Brüggmann von der taz. "Genau das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe jener russischen Medien, die vom Ausland aus arbeiten." Und an die Adresse der Westeuropäer: "Ich bin überzeugt, dass es ohne eine Demonstration von Stärke nicht gelingen wird, sich mit Putin auf Bedingungen zu einigen, die für Europa vernünftig sind. Und ich bin mir sicher, dass es absolut unmöglich sein wird, mit ihm einen langfristigen Frieden auszuhandeln."
Ein etwas bizarres Demokratieverständnis offenbart die Linkspartei in Berlin. Die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer fordern die Abgeordnete Vanessa Emde, eine fanatische Israelfeindin, auf, ihr Mandat zurückzugeben, berichtet unter anderem Robert Kiesel im Tagesspiegel - es geht darum, sich als Linkspartei trotz grassierendem Antisemitismus in den eigenen Reihen für das Bündnis mit den Grünen und der SPD landfein zu machen: "'Wir vertrauen ihr nicht mehr', sagte das Spitzenduo nach der Sitzung des Landesvorstands am Abend." So umstritten Emde sein mag - sollte man die ehemalige SED nicht informieren, dass die Abgeordnete vom Volk gewählt wurde und nicht in erster Linie vom Vertrauen der Partei abhängt? Allerdings scheint die Partei selbst nicht zu glauben, dass Emde der Aufforderung nachkommt - man will sie dann aus der Fraktion ausschließen.
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