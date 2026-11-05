Ideen

Wahlen gewinnt man, wenn man sich authentisch um die Leute kümmert, meint in einem sehr langen Zeit-Interview der Parteienforscher Franz Walter: Das zeigt sich gerade in New York, Graz (wo die Kommunisten nicht nur die SPÖ, sondern auch die FPÖ abgehängt haben) und natürlich Berlin. "Wenn es diesen Politikertypus gibt, der sich wirklich kümmert, der ansprechbar ist, der nicht nur da ist, wenn gerade Wahlkampf ist, dann gewinnt der enorm viel an Vertrauen zurück. Es muss aber von Dauer sein und verankert in den Parteien. ... Wenn man zu den sogenannten kleinen Leuten fährt, um großspurige Reden zu halten, dann sagen die: Hau ab! Wenn man aber kommt und sagt: Ich schau mir deinen Mietvertrag an, ist die Reaktion eine andere. Nicht am ersten Tag, aber es entwickelt sich. So was wird bei den Profis der SPD aber nicht geschätzt. Im Gegenteil: Es wird belächelt." Walter glaubt auch, "dass wir nicht umhinkönnen, mehr Volksabstimmungen in unser System zu integrieren. Nicht aus basisdemokratischer Schwärmerei, sondern um den Widerstreit zwischen wachsendem Bürgerzorn und sich einigelnden Politik-Oligarchien nicht zu immer zerstörerischen Gegensätzen werden zu lassen. ... Es spricht einiges dafür, dass die mäandernde Empörung sich dann abschwächt und eine höhere Rationalität um ernsthafte Fragen Raum gewinnt."



Außerdem: Im SZ-Interview mit Harald Hordych erklärt der Vermögensforscher Thomas Druyen seine Idee der "Konkrethik": "Konkrethik steht für den bestmöglichen Umgang mit sich selbst und für eine klare Folgenabschätzung meiner Handlungen. Um auf diese Weise anderen möglichst wenig zu schaden."