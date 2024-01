Der Begriff der "" wurde in Deutschland nicht nur von der Neuen Rechten wie dem Grünen-Mitbegründerentwickelt, sondern auch von Linken, schreibt Ulrich Gutmair in derin einer tour d'horizon vor dem Hintergrund heutigen Proteste gegen die AfD: "Gegen ein Bedürfnis nach Überlieferung und Wissen über die eigene Geschichte ist nichts zu sagen. Problematisch ist seine Verknüpfung mit einem Identitätsbegriff, der einepostuliert, wo Gesellschaft ist. Der von Intellektuellen aus dem rechten wie dem linken Lager in den 1970ern ins Spiel gebrachte Begriff der 'Identität' wurde prompt von der Neuen Rechten genutzt, um Menschen aus demauszuschließen. Nach Auschwitz war es nicht mehr opportun, Volk alszu postulieren. Da kam die zur Mode gewordene Rede von der 'Identität' gerade recht."Ebenfalls in der würdigt der Soziologie-Professor und ehemalige Forscher am HISnochmal die Verdienste von Jan Reemtsmas, das nun par ordre de mufti in ein paar Jahren geschlossen werden soll (unsere Resümees ).gießt zugleich ein ganzesAutorenkollektiv über das von dem Reederei-Erben Erck Rickmers vor zwei Jahren mit großen Getöse gegründete "", das in Hamburg in neun sehr schicken Villen residiert (unsere Resümees ). "Kurz: Wir haben es mit einerzu tun, die alle Werte zugleich zu verwirklichen behauptet, aber bislang so gut wieoder jedenfalls zu Papier gebracht hat." Es hat wohl auch mit derzu tun. "Skurrile Szenen werden in diesem Zusammenhang geschildert: wie Rickmers in seinem Institut persönlich einen wissenschaftlichen Workshop eröffnet und die Gäste als seine begrüßt - in diesem Fall waren das beispielsweise der Krawallkünstler Jonathan Meese samt seiner Mutter, ein Zen-Mönch und der Philosophieprofessor Markus Gabriel:undvor dem modernen Medici vereint."