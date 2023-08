Der serbische Schriftsteller ist gestorben. "Von allen bedeutenden Schriftstellern des blutig untergegangenenhat er wohl am schärfsten und unerbittlichsten über die Bedingungen der Wirklichkeit des Scheiterns des Vielvölkerstaates nachgedacht", schreibt Andreas Breitenstein in der: "lodert, glüht und irrlichtert in all seinen Romanen und Erzählungen. Erbaulich ist hier rein gar nichts: Wer sich auf ihre Lektüre einlässt, muss bereit sein, alle Hoffnung fahren zu lassen. Er wird seine Seele durch den Fleischwolf gedreht sehen - und am Ende auf wundersame Weise beglückt und getröstet sein. ... So verknäulten sich in Albaharis Schreiben vielerlei: der politische Abgrund systemischer Gewalt während der Tito-Ära; das posttraumatische Gedächtnis der sephardisch-jüdischen Herkunft; der mörderisch-selbstmörderische nationalistische Irrsinn der kriegerischen neunziger Jahre; die Verlorenheit in der Emigration und schliesslich die Erfahrung von Parkinson und Demenz als Krankheit zum Tode." Weitere Nachrufe schreiben Cornelia Geißler ( BLZ ) und Tilman Spreckelsen ( FAZ ).Weitere Artikel: In seiner-Reihe für den wirft Gerrit Bartels einen Blick nachals Sehnsucht in der "Recherche". Fridtjof Küchemann begibt sich für diemitund Bericht "Die Autonauten auf der Kosmobahn" im Gepäck auf dieBesprochen werden unter anderem Mina Havas Debütroman "Für Seka" ( FR ),"Schneeflocken wie Feuer" (), neue Essays von und über Ruth Klüger () und"'Zuflucht im Gelobten Land'. Deutsch-jüdische Künstler, Architekten und Schriftsteller in Palästina/Israel" (). Außerdem gibt die-Redaktion diebekannt.