Alle Reels stehen still, wenn Dein starker Arm es will: Erstmals seit 63 Jahren streiken inwieder zwei zentrale Gewerke. Derhält weiter an, nun hat aber auch dienach ergebnislosen Verhandlungen mit den Studios einenausgerufen. 160.000 Gewerkschaftsmitglieder legen laut Hollywood Reporter die Arbeit nieder: Damit kommt die US-Filmindustrie de facto zum, auch auf promoträchtigen Premieren zeigen sich die Schauspieler nicht (weshalb etwa die "Oppenheimer"-Premiere in London um eine Stunde nach vorne verlegt wurde, um nicht nackt dazustehen, meldet die). "", rief Gewerkschaftspräsidentin Fran Drescher in ihrer wütenden Rede, "eineschikaniert uns. ... Dies ist ein Moment der Geschichte, ein Moment der Wahrheit. Wenn wir uns jetzt nicht gerade machen, werden wir alle in Zukunft gehörige Probleme bekommen. Uns allen droht die Gefahr,."hat viaeine informative FAQ erstellt , um was es bei dem Streik genau geht: Wie die Drehbuchautoren leiden auch die Schauspieler an sinkenden Budgets und Honoraren trotz höherer Produktionvolumen und dem Wegfall von Tantiemen durch Wiederholungen, die es im Streaming de facto nicht mehr gibt (mehr dazu hier ). "Zudem hatte SAG-AFTRA mitgeteilt, dass es eine 'reale und unmittelbare Bedrohung' darstelle, wiedie Schauspielerei von Mitgliedern täuschend echt nachbilden könnten."Aktuelle Produktionen sind damit einem erheblichemausgesetzt, schreibt Hanns-Georg Rodek auf: Manche Produktionen konnten rechtzeitig abgeschlossen werden, "weniger Glück haben die dritte Staffel von 'White Lotus' oder der Serien-Ableger von Ridley Scotts 'Alien', die zwar in Thailand drehen, aber mit SAG-AFTRA-Schauspielern in führenden Rollen besetzt sind: Verschiebt man die Produktion in der Hoffnung auf einen kurzen Streik oder besetzt man um? Natürlich könnte man australische oder britische Darsteller nehmen, aber für deren weitere Karriere in Hollywood-Filmen wäregar nicht zuträglich. Auch das von US-Stars abhängige Festival in Venedig (Beginn: 30. August) könnte stark leiden. ... Mit einem kurzen Streik sollte nicht gerechnet werden, dafür sind die Streitpunkte zu komplex."Zurück nach Berlin: Mit einer gewissen (und ja auch durchaus berechtigten) Häme nimmt Rüdiger Suchsland aufzur Kenntnis, dass dienun durch schieren Druck von oben dazu gezwungen ist, Suchslands seit Jahren am Festival geäußerte Kritik in die Praxis umzusetzen (mehr dazu hier und dort ). Ihre Chance, diesen Umbau selber zu gestalten, habe die 2019 neu eingerichtete Festivalleitung nicht ǵenutzt. Suchsland bekräftigt daher weitere Forderungen: "Man muss die Berlinale einmal." Das "bedeutet auch: Die Berlinale braucht einen. Auch hier sind ein klarer Schritt und viel Mut nötig. Wenn die Berlinale sich wirklich neu erfinden will, muss sie das auchsignalisieren. Darum sollte sie auf das Messegelände im Westen ziehen! Die Berlinale könnte im leerstehendeneine neue herausragende Heimat finden, die auch einen Neuanfang symbolisiert."Weitere Artikel: Das Team von- darunter auch die-Autoren Lukas Foerster, Andrey Arnold, Michael Kienzl und Robert Wagner - erzählt von seinen Fundstücken beim italienischen Festival, das sich ganz auf die Bergung filmhistorischer Schätze spezialisiert hat. Von "Barbenheimer" zu "Oppenbarbie" und zurück: Andreas Scheiner macht sich in derernsthaft Sorgen, dass die für nächste Woche angesetzten Blockbuster "Barbie" und "Oppenheimer" vom aktuellen Hype darum eher Schaden nehmen. Fritz Göttler fragt sich in der, ob es vonseinerzeit vom Studio stark gekürzten Film "Magnificent Ambersons" noch eine Originalversion gibt. In der erinnert Dierk Saathoff an die Serie "Orange Is the New Black", mit dervor zehn Jahren auf sich aufmerksam macht.