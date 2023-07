Vielfach wurde in letzter Zeit über die grausamen Haftbedingungen in Belarus berichtet (unsere Resümees). Nun ist der belarussische Aktionskünstler Ales Puschkin nach fünfjähriger Haftstrafe in einem Straflager gestorben, schreibt Barbara Oertel in der taz. "Bereits seit Ende der 1980er Jahre war Puschkin immer wieder durch spektakuläre öffentliche Aktionen aufgefallen. So war er am 25. März 1989 anlässlich des belarussischen Unabhängigkeitstages, behängt mit zwei Plakaten, auf die Straße gegangen. Darauf war unter anderem zu lesen: "Genug vom 'Sozialistischen', lasst uns die Volksrepublik wiederbeleben!" Puschkin wurde damals zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt." Im Mai 2022 wurde er erneut verurteilt, letzte Nacht ist er "unter 'ungeklärten Umständen' gestorben".



Auf Bundes- und Landesebene überzeugt die AfD vor allem durch Taten- und Erfolglosigkeit, notiert Peter Huth in der Welt. Weshalb hat sie dann trotzdem so gute Umfragwerte? "Die AfD ist im eigentlichen Kern eher Projektionsfläche als Partei. Sie bietet allen ein Zuhause, die die drei Affen, von denen einer nichts hört, der andere nichts sieht, der dritte nichts sagt, in der Flagge tragen. Die AfD ist die Verheißung auf eine segensreiche Rückkehr in eine gefühlt bessere Vergangenheit (ohne Gendern, Migranten, Klimakrise, One-Love-Binden, mit billigem Blutgas aus Russland), zumindest aber auf einen Stopp, eine Ruhepause in einer Zeit, in der sich viele schlicht überfordert fühlen. (…) Sind wir also wieder soweit? Ist die AfD also tatsächlich eine Zeitgeist-Partei?"



Kürzlich berichtete der RBB in einem "Kontraste"-Beitrag über Rechtsextremismus in Brandenburg (unser Resümee). Zuvor hatten zwei Lehrer, Laura Nickel und Max Teske, einen "Brandbrief" veröffentlicht, in dem sie vor dem Rechtsextremismus an ihrer Schule in Burg warnten. Es wurde diskutiert, aber passiert sei nichts, erklären die beiden, die jetzt ihre Kündigung eingereicht haben, berichtet Anna Kristina Bückmann im Tagesspiegel (eine kurze Meldung findet sich auf Spon). Es habe Anfeindungen aus der rechten Szene gegeben, erzählt ihr Nickel. "Die Situation sei für sie beide zu belastend. Nickel berichtet unter anderem von Stickern, die in der Region angeklebt worden sind. Darauf zu sehen: die beiden Lehrer und der Spruch: ''pisst Euch nach Berl*in'. In einem Schreiben, das mit 'einige Elternvertreter' unterzeichnet ist und an Schüler- und Eltern-Chats ging, wurde die Entlassung der beiden Lehrkräfte gefordert. In dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, heißt es, es stünden nur Behauptungen im Raum, 'es ist nichts passiert'. Wie könne es sein, dass Lehrer 'einfach eine Schule bzw. ein ganzes Dorf in den Schmutz ziehen?'. Auf Instagram ist überdies ein neu erstelltes Profil zu finden, das unter der Bezeichnung 'zeckenjagen' zur Jagd auf die beiden namentlich erwähnten Lehrer aus Burg aufruft. Der einzige Beitrag auf dem Account zeigt ein Foto von Nickel und Teske bei einer Demonstration in Cottbus. In der Bildbeschreibung finden sich mehrere Emojis einer Faust und roter Bluttropfen."



Im Tagesspiegel sorgt sich Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations (ECFR) über die Privatisierung des Krieges. Das geht weit über das private Spenden für Drohnen hinaus, schreibt sie: "Hacker stellen ihre Fähigkeiten zur Verfügung, Amateuranalysten nutzen KI-unterstützte Bilderkennung, um über soziale Medien geteilte Videos zu analysieren und so Kriegsverbrecher zu identifizieren. Diese Beteiligung von Privatpersonen wird nicht nur durch Technik ermöglicht, neue Technologien motivieren sie auch. Es ist kein Zufall, dass ein Großteil der Spenden an Drohnenhersteller ging und nicht für profanere Dinge wie Munition und Essen ausgegeben wurde. Neue Technologien, gerade solche, die auch in Science-Fiction-Filmen auftauchen könnten, ziehen besonderes Interesse auf sich."



"Gut, dann hören wir hier auf zu schreiben.", meint Harriet Wolff in der taz, nachdem sich Macron bei einem friedlichen Frühstück inszeniert, die Unruhen in Frankreich für beendet erklärt. Außerdem dankt Macron "beim Frühstück in Pau der Polizei. Es gebe ein Problem fehlender Autorität in der Banlieue, aber dieser Mangel sei in der Familie begründet. Punkt. Die Exekutive steht stramm an der Seite der Polizei. Die kämpft mit Personalmangel, kriegt aber nur immer noch schärferes, teures Geschütz. Begleitet wird das von teils radikalisierten Polizeigewerkschaften. Eine nannte die Aufrührer "Schädlinge und wilde Horden", schuld sei unter anderem die unkontrollierte Immigration. Dabei kommen laut Statistik rund 90 Prozent der Unruhestifter aus Frankreich."